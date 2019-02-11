«Тулица» снова обыграла соперниц из Уфы: фоторепортаж

Фото Дмитрия Дзюбина.

10 февраля состоялась ответная игра 12-го тура чемпионата России по волейболу среди женских команд в Высшей лиге «А». В первом матче «Тулица» одержала победу со счетом 3:1.

Первую партию тулячки проиграли — 19:25, во второй — оказались сильнее (25:20). А вот третья партия заставила понервничать тульских болельщиков. Напряженная борьба завязалась в концовке сета. Но успешные действия наших нападающих, а также безошибочные подачи сделали свое дело — «Тулица» вырвала победу у «Самрау-УГНТУ» со счетом 25:23. Четвертая партия стала логическим завершением матча. Уверенное преимущество тульских волейболисток и закономерный итог — 25:18.

После 12-туров «Тулица» находится на четвертой строчке турнирной таблицы. У волейболисток есть все шансы войти в тройку, для этого нужно одержать две победы в следующем выездном туре. 16 и 17 февраля тулячки сыграют с ВК «Тюмень-ТюмГУ».

правила чемпионата

По просьбам болельщиков пресс-служба «Тулицы» напоминает правила текущего чемпионата в Высшей лиге «А».

По результатам предварительного этапа команды, занявшие 1−8 места, выходят в ¼ финала этапа плей-офф.

Команда, занявшая 1-е место, встречается с командой, занявшей 8-е место на предварительном этапе; команда, занявшая 2-е место — с командой, занявшей 7-е место; команда, занявшая 3-е место — с командой, занявшей 6-е место; команда, занявшая 4-е место — с командой, занявшей 5-е место.

Игры ¼ финала проводятся из трех встреч до двух побед.

2 марта — на полях команд, занявших 1−4-е места на предварительном этапе;

9 марта - на полях команд, занявших 5−8-е места на предварительном этапе;

17 марта — в случае результата двух игр 1:1 на полях команд, занявших 1−4-е места на предварительном этапе.

Победители серии матчей ¼ финала выходят в полуфинал.

В полуфинале за 1−4 места встречаются победители четвертьфиналов за 1−8 места, а за 5−8 места — проигравшие четвертьфиналов.

Полуфинальные пары образуются по рейтингу, составленному по итогам предварительного этапа. Игры полуфиналов проводятся из пяти матчей до трёх побед.

В финале за 1−2 места встречаются победители полуфиналов за 1−4 места, за 3−4 места — проигравшие в полуфиналах за 1−4 места.

Финалы за 1−2 и 3−4 места проводятся из пяти игр до трех побед.

Команды, занявшие на предварительном этапе 9−14 места, играют финальный этап за 9−14 места турами в два круга.

Первый финальный тур проводится на поле команды, занявшей 10-е место на предварительном этапе в период с 11 по 16 марта.

Второй финальный тур проводится на поле команды, занявшей 9-е место на предварительном этапе в период с 8 по 13 апреля.

В финале за 9−14 места учитываются все очки заработанные командой на предварительном этапе.

Команда, занявшая первое место в Высшей лиге «А» играет переходные матчи до трех побед с командой занявшей 12-е место в Суперлиге.