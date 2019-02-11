новости
новости
Регистрация
«Тулица» снова обыграла соперниц из Уфы: фоторепортаж
Фото Дмитрия Дзюбина.

«Тулица» снова обыграла соперниц из Уфы: фоторепортаж

Матч завершился со счетом 3:1.

10 февраля состоялась ответная игра 12-го тура чемпионата России по волейболу среди женских команд в Высшей лиге «А». В первом матче «Тулица» одержала победу со счетом 3:1.

Первую партию тулячки проиграли — 19:25, во второй — оказались сильнее (25:20). А вот третья партия заставила понервничать тульских болельщиков. Напряженная борьба завязалась в концовке сета. Но успешные действия наших нападающих, а также безошибочные подачи сделали свое дело — «Тулица» вырвала победу у «Самрау-УГНТУ» со счетом 25:23. Четвертая партия стала логическим завершением матча. Уверенное преимущество тульских волейболисток и закономерный итог — 25:18.

После 12-туров «Тулица» находится на четвертой строчке турнирной таблицы. У волейболисток есть все шансы войти в тройку, для этого нужно одержать две победы в следующем выездном туре. 16 и 17 февраля тулячки сыграют с ВК «Тюмень-ТюмГУ».

правила чемпионата

По просьбам болельщиков пресс-служба «Тулицы» напоминает правила текущего чемпионата в Высшей лиге «А».

По результатам предварительного этапа команды, занявшие 1−8 места, выходят в ¼ финала этапа плей-офф.
 
Команда, занявшая 1-е место, встречается с командой, занявшей 8-е место на предварительном этапе; команда, занявшая 2-е место — с командой, занявшей 7-е место; команда, занявшая 3-е место — с командой, занявшей 6-е место; команда, занявшая 4-е место — с командой, занявшей 5-е место.
 
Игры ¼ финала проводятся из трех встреч до двух побед.
 
  • 2 марта — на полях команд, занявших 1−4-е места на предварительном этапе;
  • 9 марта - на полях команд, занявших 5−8-е места на предварительном этапе;
  • 17 марта — в случае результата двух игр 1:1 на полях команд, занявших 1−4-е места на предварительном этапе.
Победители серии матчей ¼ финала выходят в полуфинал.
 
В полуфинале за 1−4 места встречаются победители четвертьфиналов за 1−8 места, а за 5−8 места — проигравшие четвертьфиналов.
 
Полуфинальные пары образуются по рейтингу, составленному по итогам предварительного этапа. Игры полуфиналов проводятся из пяти матчей до трёх побед.
 
В финале за 1−2 места встречаются победители полуфиналов за 1−4 места, за 3−4 места — проигравшие в полуфиналах за 1−4 места.
 
Финалы за 1−2 и 3−4 места проводятся из пяти игр до трех побед.
 
Команды, занявшие на предварительном этапе 9−14 места, играют финальный этап за 9−14 места турами в два круга.
 
Первый финальный тур проводится на поле команды, занявшей 10-е место на предварительном этапе в период с 11 по 16 марта.
 
Второй финальный тур проводится на поле команды, занявшей 9-е место на предварительном этапе в период с 8 по 13 апреля.
 
В финале за 9−14 места учитываются все очки заработанные командой на предварительном этапе.
 
Команда, занявшая первое место в Высшей лиге «А» играет переходные матчи до трех побед с командой занявшей 12-е место в Суперлиге.
Галерея
"Тулица" - "Самрау" вторая игра, Фото: 1
"Тулица" - "Самрау" вторая игра, Фото: 2
"Тулица" - "Самрау" вторая игра, Фото: 3
"Тулица" - "Самрау" вторая игра, Фото: 4
"Тулица" - "Самрау" вторая игра, Фото: 5
"Тулица" - "Самрау" вторая игра, Фото: 6
"Тулица" - "Самрау" вторая игра, Фото: 7
"Тулица" - "Самрау" вторая игра, Фото: 8
"Тулица" - "Самрау" вторая игра, Фото: 9
"Тулица" - "Самрау" вторая игра, Фото: 10
"Тулица" - "Самрау" вторая игра, Фото: 11
"Тулица" - "Самрау" вторая игра, Фото: 12
"Тулица" - "Самрау" вторая игра, Фото: 13
"Тулица" - "Самрау" вторая игра, Фото: 14
"Тулица" - "Самрау" вторая игра, Фото: 15
"Тулица" - "Самрау" вторая игра, Фото: 16
"Тулица" - "Самрау" вторая игра, Фото: 17
"Тулица" - "Самрау" вторая игра, Фото: 18
"Тулица" - "Самрау" вторая игра, Фото: 19
"Тулица" - "Самрау" вторая игра, Фото: 20
"Тулица" - "Самрау" вторая игра, Фото: 21
"Тулица" - "Самрау" вторая игра, Фото: 22
"Тулица" - "Самрау" вторая игра, Фото: 23
"Тулица" - "Самрау" вторая игра, Фото: 24
"Тулица" - "Самрау" вторая игра, Фото: 25
"Тулица" - "Самрау" вторая игра, Фото: 26
"Тулица" - "Самрау" вторая игра, Фото: 27
"Тулица" - "Самрау" вторая игра, Фото: 28
"Тулица" - "Самрау" вторая игра, Фото: 29
"Тулица" - "Самрау" вторая игра, Фото: 30
"Тулица" - "Самрау" вторая игра, Фото: 31
"Тулица" - "Самрау" вторая игра, Фото: 32
"Тулица" - "Самрау" вторая игра, Фото: 33
"Тулица" - "Самрау" вторая игра, Фото: 34
"Тулица" - "Самрау" вторая игра, Фото: 35
"Тулица" - "Самрау" вторая игра, Фото: 36
"Тулица" - "Самрау" вторая игра, Фото: 37
"Тулица" - "Самрау" вторая игра, Фото: 38
"Тулица" - "Самрау" вторая игра, Фото: 39
"Тулица" - "Самрау" вторая игра, Фото: 40
"Тулица" - "Самрау" вторая игра, Фото: 41
"Тулица" - "Самрау" вторая игра, Фото: 42
"Тулица" - "Самрау" вторая игра, Фото: 43
"Тулица" - "Самрау" вторая игра, Фото: 44
"Тулица" - "Самрау" вторая игра, Фото: 45
"Тулица" - "Самрау" вторая игра, Фото: 46
"Тулица" - "Самрау" вторая игра, Фото: 47
"Тулица" - "Самрау" вторая игра, Фото: 48
"Тулица" - "Самрау" вторая игра, Фото: 49
"Тулица" - "Самрау" вторая игра, Фото: 50
"Тулица" - "Самрау" вторая игра, Фото: 51
"Тулица" - "Самрау" вторая игра, Фото: 52
"Тулица" - "Самрау" вторая игра, Фото: 53
"Тулица" - "Самрау" вторая игра, Фото: 54
"Тулица" - "Самрау" вторая игра, Фото: 55
"Тулица" - "Самрау" вторая игра, Фото: 56
"Тулица" - "Самрау" вторая игра, Фото: 57
"Тулица" - "Самрау" вторая игра, Фото: 58
"Тулица" - "Самрау" вторая игра, Фото: 59
"Тулица" - "Самрау" вторая игра, Фото: 60
"Тулица" - "Самрау" вторая игра, Фото: 61
"Тулица" - "Самрау" вторая игра, Фото: 62
"Тулица" - "Самрау" вторая игра, Фото: 63
"Тулица" - "Самрау" вторая игра, Фото: 64
"Тулица" - "Самрау" вторая игра, Фото: 65
"Тулица" - "Самрау" вторая игра, Фото: 66
"Тулица" - "Самрау" вторая игра, Фото: 67
"Тулица" - "Самрау" вторая игра, Фото: 68
"Тулица" - "Самрау" вторая игра, Фото: 69
"Тулица" - "Самрау" вторая игра, Фото: 70
"Тулица" - "Самрау" вторая игра, Фото: 71
"Тулица" - "Самрау" вторая игра, Фото: 72
"Тулица" - "Самрау" вторая игра, Фото: 73
"Тулица" - "Самрау" вторая игра, Фото: 74
"Тулица" - "Самрау" вторая игра, Фото: 75
"Тулица" - "Самрау" вторая игра, Фото: 76
"Тулица" - "Самрау" вторая игра, Фото: 77
"Тулица" - "Самрау" вторая игра, Фото: 78
"Тулица" - "Самрау" вторая игра, Фото: 79
"Тулица" - "Самрау" вторая игра, Фото: 80
"Тулица" - "Самрау" вторая игра, Фото: 81
"Тулица" - "Самрау" вторая игра, Фото: 82
"Тулица" - "Самрау" вторая игра, Фото: 83
"Тулица" - "Самрау" вторая игра, Фото: 84
"Тулица" - "Самрау" вторая игра, Фото: 85
"Тулица" - "Самрау" вторая игра, Фото: 86
"Тулица" - "Самрау" вторая игра, Фото: 87
"Тулица" - "Самрау" вторая игра, Фото: 88
"Тулица" - "Самрау" вторая игра, Фото: 89
"Тулица" - "Самрау" вторая игра, Фото: 90
"Тулица" - "Самрау" вторая игра, Фото: 91
"Тулица" - "Самрау" вторая игра, Фото: 92
"Тулица" - "Самрау" вторая игра, Фото: 93
"Тулица" - "Самрау" вторая игра, Фото: 94
"Тулица" - "Самрау" вторая игра, Фото: 95
"Тулица" - "Самрау" вторая игра, Фото: 96
"Тулица" - "Самрау" вторая игра, Фото: 97
"Тулица" - "Самрау" вторая игра, Фото: 98
"Тулица" - "Самрау" вторая игра, Фото: 99
"Тулица" - "Самрау" вторая игра, Фото: 100
"Тулица" - "Самрау" вторая игра, Фото: 101
"Тулица" - "Самрау" вторая игра, Фото: 102
"Тулица" - "Самрау" вторая игра, Фото: 103
"Тулица" - "Самрау" вторая игра, Фото: 104
"Тулица" - "Самрау" вторая игра, Фото: 105
"Тулица" - "Самрау" вторая игра, Фото: 106
"Тулица" - "Самрау" вторая игра, Фото: 107
"Тулица" - "Самрау" вторая игра, Фото: 108
"Тулица" - "Самрау" вторая игра, Фото: 109
"Тулица" - "Самрау" вторая игра, Фото: 110
"Тулица" - "Самрау" вторая игра, Фото: 111
"Тулица" - "Самрау" вторая игра, Фото: 112
"Тулица" - "Самрау" вторая игра, Фото: 113
"Тулица" - "Самрау" вторая игра, Фото: 114
"Тулица" - "Самрау" вторая игра, Фото: 115
"Тулица" - "Самрау" вторая игра, Фото: 116
"Тулица" - "Самрау" вторая игра, Фото: 117
"Тулица" - "Самрау" вторая игра, Фото: 118
"Тулица" - "Самрау" вторая игра, Фото: 119
"Тулица" - "Самрау" вторая игра, Фото: 120
"Тулица" - "Самрау" вторая игра, Фото: 121
показать все фотографии
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:04 +3
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
ТулицаСамрауволейболвысшая лига А

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле растет заболеваемость гриппом и ОРВИ
В Туле растет заболеваемость гриппом и ОРВИ
2 марта вступит в силу новый порядок определения кадастровой стоимости недвижимости
2 марта вступит в силу новый порядок определения кадастровой стоимости недвижимости
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.