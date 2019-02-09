Региональных мусорных операторов освободят от уплаты НДС
Соответствующие поправки в Налоговый кодекс одобрены правительством РФ.
Решение было принято на заседании кабинета министров, на котором обсуждали работу механизмов, призванных снизить уровень загрязнения окружающей среды.
Так для регоператоров установят нулевую ставку по налогу на прибыль для той части доходов, которая идет в региональный бюджет и освободят от уплаты НДС за услуги, которые они оказывают. Согласно поправкам, право предоставлять льготу региональным операторам, занимающимся бытовыми отходами, будут местные власти.
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