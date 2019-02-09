В Пролетарском районе Тулы с рельсов сошел трамвай

Фото Дмитрия Дзюбина.

ЧП произошло днем 9 февраля. Трамвай, следовавший по маршруту № 13 в сторону Криволучья из центра, сошел с рельсов на участке между остановками «Быткомбинат» и «Ул. Декабристов».

В результате происшествия никто не пострадал.

Напомним, трамваи на ул. Металлургов сходят с рельсов довольно часто. Так, например, подобное случалось 26 декабря. Тогда ЧП произошло на пересечении с ул. Волкова. А до этого на том же участки трамваи сходили с рельсов трижды за полгода.

Каждый раз причиной случившегося сотрудники МКП «Тулгорлектротранс» называл посторонний предмет на трамвайных путях.