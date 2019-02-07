Дело о гибели ребенка в Плавском районе от схода снега взял под контроль глава СК РФ

Фото из архива Myslo.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил взять на контроль в центральном аппарате СК России ход расследования уголовного дела по факту гибели ребенка в Тульской области.

Напомним, 28 января на закрытой территории предприятия ЗАО «Тульская Нива» в Плавском районе погиб 10-летний мальчик в результате падения на него снежной массы с ангара. Подробнее об этом Myslo писал здесь.

- По данным следствия, смерть ребенка наступила в результате ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей должностными лицами предприятия, которые не приняли мер к уборке снега с крыш металлических ангаров, не ограничили доступ к этим объектам посторонних лиц, - сообщает официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ. Следователи осмотрели место происшествия с применением криминалистических средств, в том числе 3D-фотосъемки. В качестве свидетелей допрошены гендиректора ЗАО «Тульская Нива» и ее заместитель, назначены судебно-медицинские экспертизы, изъята документация на предприятии, в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации МО Плавского района установлены условия жизни и воспитания несовершеннолетнего.

Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал доложить о ходе следствия, а также поручил тщательным образом выяснить все причины происшествия и дать всестороннюю правовую оценку действиям должностных лиц, ответственных за соблюдение безопасности на объекте, где погиб ребенок.