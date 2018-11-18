На месте тульского стадиона «Штамп» появится новый спорткомплекс

Строительство должно завершиться к концу следующего года. Общая площадь комплекса – 4000 квадратных метров.

Замглавы администрации Тулы по социальной политике Надежда Токовая провела выездное совещание на территории стадиона «Штамп», где запланировано строительство многофункционального комплекса с ледовой ареной.

Подрядчик уже закончил демонтаж ветхих зданий и сооружений, установлено ограждение объекта и строительный городок. Ведутся земляные работы, на следующей неделе начнется монтаж свай фундамента. Все работы планируется завершить к концу 2019 года.

Помимо канадской хоккейной коробки в комплексе разместятся многофункциональный зал для занятий игровыми видами спорта и фитнес-центр. Общая площадь сооружения – около 4000 квадратных метров.