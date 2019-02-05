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Метеопредупреждение: в Туле ожидается резкое похолодание
Фото из архива Myslo.

Метеопредупреждение: в Туле ожидается резкое похолодание

Среднесуточная температура понизится на 5-7 градусов.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие сутки, 6 февраля, в регионе ожидается резкое понижение среднесуточной температуры воздуха на 5-7 градусов — до -4...- 6 °C. Минимальная температура снизится на 10-12 градусов — до -8...−10°С.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает жителям региона о соблюдении правил личной безопасности.

Водителям рекомендуется быть предельно осторожными, внимательными, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения. Будьте осторожны при движении по мостам, многоуровневым пересечениям проезжих частей и развязкам, где дорожное полотно промерзает быстрее всего.

Заранее снижайте скорость движения, приближаясь к остановкам общественного транспорта и пешеходным переходам. Прежде, чем выехать на личном автомобиле, необходимо убедиться в соответствии состояния резины к условиям дорожного покрытия.

Пешеходам при гололедице стоит отказаться от сапог на высоком каблуке в пользу обуви на мягкой рифленой подошве. Верхняя одежда не должна сковывать движения и затруднять обзор, например, глубоким капюшоном или высоким воротником.

Не носите в руках сумки на длинных ручках, особенно тяжелые, так как они смещают центр тяжести и делают походку неустойчивой. Старайтесь не держать руки в карманах. По улицам, покрытым слоем льда, передвигайтесь медленно. Старайтесь избегать обледенелых участков, идите по песку, который рассыпают на улицах.

Автор: Кристина Вернигорина, вчера, в 14:59 +5
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