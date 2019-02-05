В центре Тулы оцепили магазин женской одежды

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В данный момент правоохранители ожидают кинолога с собакой.

В Туле эвакуировали посетителей и персонал магазина Fleur Delys (салон дамского платья), расположенного в жилом доме на Красноармейском проспекте, 6.

На момент публикации новости территорию возле магазина оцепили. На месте работают правоохранители и сотрудники МЧС.

Жильцов дома пока не эвакуируют.

Отметим, что ранее был эвакуирован ТЦ «Гостиный двор» из-за анонимного сообщения о минировании.