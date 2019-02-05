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В центре Тулы оцепили магазин женской одежды
В данный момент правоохранители ожидают кинолога с собакой.
В Туле эвакуировали посетителей и персонал магазина Fleur Delys (салон дамского платья), расположенного в жилом доме на Красноармейском проспекте, 6.
На момент публикации новости территорию возле магазина оцепили. На месте работают правоохранители и сотрудники МЧС.
Жильцов дома пока не эвакуируют.
Отметим, что ранее был эвакуирован ТЦ «Гостиный двор» из-за анонимного сообщения о минировании.
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