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В центре Тулы оцепили магазин женской одежды
Фото автора.

В центре Тулы оцепили магазин женской одежды

В данный момент правоохранители ожидают кинолога с собакой.

В Туле эвакуировали посетителей и персонал магазина Fleur Delys (салон дамского платья), расположенного в жилом доме на Красноармейском проспекте, 6.

На момент публикации новости территорию возле магазина оцепили. На месте работают правоохранители и сотрудники МЧС.

Жильцов дома пока не эвакуируют.

Отметим, что ранее был эвакуирован ТЦ «Гостиный двор» из-за анонимного сообщения о минировании.

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Эвакуация магазина Fleur Delys, Фото: 1
Эвакуация магазина Fleur Delys, Фото: 2
Эвакуация магазина Fleur Delys, Фото: 3
Эвакуация магазина Fleur Delys, Фото: 4
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Автор: Сергей Стариков, вчера, в 15:06 0
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