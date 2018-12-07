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Тульская школа № 1 отметила вековой юбилей
Фото: пресс-служба администрации Тулы

Тульская школа № 1 отметила вековой юбилей

В Городском концертном зале состоялся торжественный концерт.

В празднике приняли участие талантливые учащиеся Центра образования № 2, в состав которого входит школа № 1, а также творческие коллективы. На сцену вышли и учителя – их выступление стало подарком для всех присутствующих.

100 лет – это рубеж, дающий возможность оценить пройденный путь, вспомнить добрым словом учителей, которые отдали школе десятилетия своей жизни и свой педагогический талант.

В Городском концертном зале состоялось торжественное юбилейное мероприятие, на котором собрались выпускники школы № 1, педагоги, нынешние школьники и бывшие руководители учебного заведения. Коллективу школы были вручены благодарственные письма.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:02 +3
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