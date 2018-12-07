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Из-за праздничных мероприятий 7 декабря в Туле ограничат движение и стоянку

Из-за праздничных мероприятий 7 декабря в Туле ограничат движение и стоянку

Будьте внимательны!

7 декабря с 8.00 до 22.00 по ул. Менделеевской на участке от Крестовоздвиженской площади до ул. Тургеневской запрещены остановка и стоянка всех видов транспортных средств.

Движение всех видов транспортных средств по ул. Менделеевской на участке от Крестовоздвиженской площади до ул. Тургеневской ограничено с 16.00 до 22.00.

Кроме того, 7 декабря до 16.00 по ул. Л. Толстого (в районе ул. Ф. Энгельса, 97) проводятся работы по удалению аварийных деревьев. Сквозное движение закрыто по ул. Л. Толстого на участке от пр. Ленина до ул. Ф. Энгельса.

 

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 11:00 +1
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