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В Туле на Рязанке две молодые автоледи устроили ДТП

В Туле на Рязанке две молодые автоледи устроили ДТП

Одна из них беременна, ее пришлось госпитализировать.

6 декабря в 7.50 на пересечении улицы Рязанской и Городского переулка столкнулись ВАЗ-2114 и Nissan Juke.
 
За рулем отечественной легковушки находилась 22-летняя девушка, иномарку вела 28-летняя автоледи. По свидетельству очевидцев, ВАЗ поворачивал в Городской переулок, возможно, с нарушениями. Nissan ехал по главной дороге.
 
Окончательную причину ДТП и все обстоятельства выясняют сотрудники ГИБДД.
 
После происшествия водителя ВАЗ-2114 медики осмотрели на месте и оказали помощь, госпитализация девушке не потребовалась. Вторую автоледи пришлось увезти в больницу из-за того, что она в положении, нужна была консультация врачей.
сегодня, в 10:41 +1
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