В Туле на Рязанке две молодые автоледи устроили ДТП

Одна из них беременна, ее пришлось госпитализировать.

6 декабря в 7.50 на пересечении улицы Рязанской и Городского переулка столкнулись ВАЗ-2114 и Nissan Juke.

За рулем отечественной легковушки находилась 22-летняя девушка, иномарку вела 28-летняя автоледи. По свидетельству очевидцев, ВАЗ поворачивал в Городской переулок, возможно, с нарушениями. Nissan ехал по главной дороге.

Окончательную причину ДТП и все обстоятельства выясняют сотрудники ГИБДД.

После происшествия водителя ВАЗ-2114 медики осмотрели на месте и оказали помощь, госпитализация девушке не потребовалась. Вторую автоледи пришлось увезти в больницу из-за того, что она в положении, нужна была консультация врачей.