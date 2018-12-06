В тульском УМВД пройдёт антикоррупционная прямая линия

В пятницу, 7 декабря в Управлении МВД России по Тульской области состоится прямая линия с населением по вопросам борьбы с коррупцией.

Граждане смогут задать сотрудникам служб органов внутренних дел, ответственных за противодействие коррупции, вопросы в сфере антикоррупционного просвещения, а также сообщить о фактах коррупционного поведения со стороны полицейских.