В тульском УМВД пройдёт антикоррупционная прямая линия
Граждане смогут задать вопросы сотрудникам профильных подразделений ведомства.
В пятницу, 7 декабря в Управлении МВД России по Тульской области состоится прямая линия с населением по вопросам борьбы с коррупцией.
Граждане смогут задать сотрудникам служб органов внутренних дел, ответственных за противодействие коррупции, вопросы в сфере антикоррупционного просвещения, а также сообщить о фактах коррупционного поведения со стороны полицейских.
Звонки будут приниматься по телефону: 32-35-00 с 11.00 до 12.00.
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