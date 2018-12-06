новости
новости
Регистрация
В тульском УМВД пройдёт антикоррупционная прямая линия

В тульском УМВД пройдёт антикоррупционная прямая линия

Граждане смогут задать вопросы сотрудникам профильных подразделений ведомства.

В пятницу, 7 декабря в Управлении МВД России по Тульской области состоится прямая линия с населением по вопросам борьбы с коррупцией. 

Граждане смогут задать сотрудникам служб органов внутренних дел, ответственных за противодействие коррупции, вопросы в сфере антикоррупционного просвещения, а также сообщить о фактах коррупционного поведения со стороны полицейских.  

Звонки будут приниматься по телефону: 32-35-00 с 11.00 до 12.00.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 18:33 0
Другие статьи по темам
Событие
прямая линияантикоррупционное законодательствоУМВД России по Тульской областиполицияобращения граждан
Место
ТулаТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

На улице Рязанской из-за трёх ДТП образовалась огромная пробка
На улице Рязанской из-за трёх ДТП образовалась огромная пробка
К 2024 году в Тульскую область будут приезжать более 1 млн туристов в год
К 2024 году в Тульскую область будут приезжать более 1 млн туристов в год
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.