На улице Рязанской из-за трёх ДТП образовалась огромная пробка

Затор растянулся на несколько километров, скорость движения потока – не более 5 км/ч.

Как сообщают очевидцы, на улице Рязанской из-за нескольких аварий образовался огромный затор. Пробка тянется от магазина «Спар» до Суворовского училища.

Средняя скорость движения на этом участке, согласно данным сервиса «Яндекс. Карты» составляет около пяти километров в час. В авариях никто не пострадал, однако участники ДТП почти полностью перекрыли две полосы.