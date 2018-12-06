К 2024 году в Тульскую область будут приезжать более 1 млн туристов в год

Фото из архива Myslo.

По данным регионального комитета по развитию туризма, большая часть гостей на сегодняшний день приезжает в регион из стран СНГ, Китая, Германии и Италии.

6 декабря состоялось очередное заседание правительства Тульской области, на котором обсудили развитие туризма в регионе.

Заместитель председателя правительства — министр экономического развития Тульской области Григорий Лаврухин отметил, что в регионе формируется комфортная туристическая среда и инфраструктура. Разработана стратегия развития туризма до 2035 года.

Председатель комитета Тульской области по развитию туризма Лариса Соломатина сообщила, что в регионе сформирована нормативно-правовая база в сфере туризма. Разработан и реализуется комплекс мер государственной поддержки малых и средних предпринимателей, работающих в туристической сфере.

Сейчас в регионе активно развиваются сельский, промышленный, гастрономический, событийный, культурно-познавательный, военно-патриотический, детский образовательный, экстремальный, религиозный и деловой туризм.

Стратегия развития туризма предусматривает комплексное развитие территорий с применением кластерного подхода. На данный момент в области существуют три туристско-рекреационных кластера:

Тульский кластер (сформирован на территории Тулы и Щекино);

Окский кластер (в него входят Заокский район и Алексин);

Куликовский кластер (в его составе Узловая, Венев, Новомосковск, Богородицк, Кимовск, Куркино, Епифань).

В состав территории перспективного развития «Юго-Запад» вошли три муниципалитета области — Белевский, Одоевский и Суворовский районы.

В каждом кластере запланировано строительство новых гостиниц и туристических баз, открытие кафе и ресторанов, объектов развлечений для туристов и местных жителей.

Планируется, что к 2024 году в регион будут приезжать более 1 миллиона туристов в год.

В этом году, по предварительной оценке, туристический поток составит более 700 000 человек.

При этом большая часть туристов приезжает к нам из стран СНГ, Китая, Германии и Италии.

Лариса Соломатина рассказала, что Тульская область активно продвигает свой туристический потенциал на различных площадках, в частности, в международных туристических выставках в России и за рубежом. Продвижение региона усилят:

рекламно-информационные туры;

открытие туристско-информационного центра в Москве;

брендирование станции «Тульская» Московского метрополитена.

Для создания комфортной туристской среды внутри региона планируется внедрить стандарт качества «Одобрено Visittula» для объектов гостиничного бизнеса и общепита, разработать современную туристическую навигацию, развивать программы лояльности для гостей Тульской области.

В настоящее время формируется портфель инвестиционных проектов с перечнем перспективных площадок для ведения бизнеса.

Первый заместитель губернатора — председатель правительства Тульской области Валерий Шерин отметил, что необходимо сконцентрировать усилия для увеличения доли туризма в экономике региона, создать условия для реализации инвестпроектов, мер поддержки малого и среднего предпринимательства.