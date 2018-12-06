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Телефонные мошенники обманули трех туляков на 100 тысяч рублей

Телефонные мошенники обманули трех туляков на 100 тысяч рублей

Но не исключено, что в ходе расследования уголовного дела станут известны новые факты мошенничества, а значит увеличится и количество жертв.

По предварительным данным, к мошеннической схеме причастны двое мужчин. Один из них, 30-летний ранее судимый за различные имущественные преступления, предположительно, являлся основным исполнителем. 
 
Находясь за пределами Тульской области, он звонил на телефонные номера жителей города, выбирая их случайным образом. Затем представлялся тем или иным родственником ответившего на звонок. В случаях, когда собеседник поддерживал разговор и верил, что с ним в самом деле беседует тот человек, кем он назвал себя, злоумышленник сообщал, что срочно нужна крупная сумма денег для решения внезапно возникшей проблемы.
 
При согласии передать необходимую сумму, в мошенническую схему включался второй злоумышленник. Проживающий в Туле 18-летний таксист приезжал по указанному первым злоумышленником адресу и забирал деньги у жертвы. Их злоумышленники делили между собой.
 
«Оперативные мероприятия, проведённые полицейскими Тульской области, позволили установить личности и местонахождение каждого из подозреваемых и изобличить их в совершении мошенничеств. По предварительным данным, общий ущерб, нанесённый потерпевшим в трёх выявленных фактах незаконных деяний, составил около 100 тысяч рублей», – сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.
 
В полиции возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьёй 159 УК РФ.
Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 15:53 +2
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