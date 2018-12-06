Туляки отправили детям Сирии две тонны пряников

Фото из архива MySlo

Гуманитарный груз будет доставлен в республику в преддверии Нового года.

Две тонны тульских пряников производства фабрики «Ясная Поляна» отправились в Сирию. Передать подарки юным сирийцам предложили жители региона. Губернатор Алексей Дюмин поддержал инициативу. Он выразил надежду, что другие регионы нашей страны также присоединятся к гуманитарной предновогодней акции:

«В Сирийской Арабской Республике сохраняется непростая ситуация. Но дети всегда остаются детьми, и в Новый год у них обязательно должен быть праздник. Туляки решили порадовать сирийских ребят пряниками, которые славятся на весь мир. Делиться и угощать самым лучшим – это давняя российская традиция».

Тульская область уже не в первый раз отправляет в Сирию гуманитарные грузы – летом военный самолёт доставил в республику две тонны тульского мёда.