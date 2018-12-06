Сотрудники ГИБДД напоминают пожилым тулякам о правилах безопасности

Фото: отделение пропаганды БДД УГИБДД УМВД России по Тульской области

Сотрудники Госавтоинспекции Тульской области продолжают проводить встречи с пожилыми гражданами, посвящённые безопасности на дорогах. Накануне инспекторы посетили Ефремовский район.

Цель таких встреч, проводимых в рамках проекта «Безопасные дороги» – повышение грамотности и ответственности у людей старшего возраста в сфере дорожного движения, ведь с возрастом ухудшается зрение и слух, увеличивается время реакции, поэтому стоит быть особенно внимательными и осторожными, находясь на улице.

Инспекторы напомнили пожилым гражданам о необходимости неукоснительного соблюдения ПДД, привели статистику дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, продемонстрировали обучающие видеоматериалы.

Для повышения безопасности пешеходов на дороге в темное время суток, сотрудники тульской Госавтоинспекции подарили всем участникам встречи специальные пакеты со светоотражающим нанесением – это удобный и практичный способ обезопасить себя на дороге в вечернее время.

Полицейские призывают водителей быть внимательнее к пожилым участникам дорожного движения. Если вы заметили на дороге или у обочины пожилого человека – снизьте скорость и будьте готовы к остановке. Помните, что с возрастом люди хуже ориентируются в дорожной обстановке.