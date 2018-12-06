Трассы «Автодора» расчищают от снега 266 единиц спецтехники

Обильные снегопады, пришедшие в центральные регионы России, не слишком затруднили движение на скоростных автодорогах. Об этом сообщает пресс-служба «Автодора». Больше всего снега выпало в регионах, находящихся в радиусе 400 км от Москвы.

На четырёх федеральных трассах («Беларусь», «Украина», «Дон» и «Москва – Санкт-Петербург») работают 266 снегоуборщиков, тракторов, фронтальных погрузчиков и роторных снегоочистителей.

По данным синоптиков, снегопад продолжится до позднего вечера. «Автодор» просит водителей проверять исправность автомобиля перед поездками, не превышать допустимую скорость и заранее рассчитывать время поездки – во время снегопада поток транспорта движется медленнее.