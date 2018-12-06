Новомосковский «Азот» открыл уникальное для России производство

Впервые в России будут производить удобрение карбамид с серой. Эта продукция уже сейчас востребована в сельском хозяйстве.

Сера — незаменимый и основной элемент в питании всех растений. Особенно в ней нуждаются масличные культуры, пшеница, капуста, кукуруза и сахарная свекла. Но, как показали исследования, в Центральной России практически все пахотные земли испытывают недостаток в этом элементе.

Поэтому использование нового удобрения «ЕвроХима» позволит отечественным сельхозпроизводителям значительно увеличить урожайность рапса, сои, кукурузы, капусты, лука и чеснока.

Открытие нового производства — часть масштабной программы по развитию предприятий «Еврохима». Каждый из уже осуществленных проектов по своему был уникален для России. Вот и производство нового поколения удобрений с использованием серы откроет первую страницу в истории российского сельского хозяйства — в Европе они используются уже давно.

Отделение мощностью 600 тонн в сутки построено по технологии голландской компании Stamicarbon, генеральным подрядчиком строительства выступило предприятие «Новомосковск-Ремстройсервис». Общий объем инвестиций в новое производство составил 5,4 млрд рублей. Здесь будут производить несколько видов продукта с содержанием серы от 4 до 12 процентов, а также гранулированный карбамид.

В торжественной церемонии открытия принимал участие заместитель губернатора Тульской области — председатель правительства Тульской области Валерий Шерин, который отметил особую роль предприятий компании «ЕвроХим» в промышленном комплексе Тульской области:

«НАК „Азот“ — крупнейший в Европе производитель минеральных удобрений. Высокий спрос на выпускаемую здесь продукцию — самый яркий показатель ее качества. „ЕвроХим“ ежегодно инвестирует в развитие промышленной площадки не менее 4 миллиардов рублей, входит в пятерку крупнейших налогоплательщиков Тульской области. Реализация этого масштабного проекта — итог партнерства государства и бизнеса».

Валерий Витальевич отметил также, что специально для этого проекта Фондом развития промышленности России был предоставлен займ на льготных условиях — под пять процентов. Большую поддержку в реализации проекта оказало и региональное Министерство промышленности.

С открытием нового производства коллектив поздравил генеральный директор «ЕвроХима» Игорь Нечаев, отметивший, что постоянное движение вперед — не дань моде, а четкое понимание необходимости развития производства. По его словам, впереди — новые идеи и новые свершения. «Новомосковская площадка будет развиваться, и в год своего восемнадцатилетия выйдет с новыми прорывными инвестиционными идеями».

Игорь Нечаев поблагодарил губернатора Тульской области Алексея Дюмина, правительство региона и Фонд развития промышленности РФ за поддержку компании.

Также новомосковских химиков приветствовал начальник управления региональной политики Фонда развития промышленности России Владимир Боргардт. Наиболее отличившимся руководителям, специалистам, рабочим ООО «Новомосковск-Ремстройсервис» и НАК «Азот» были вручены почетные грамоты Минпромторга РФ , благодарственные письма губернатора и МХК «ЕвроХим».

И вот, наконец, настал, самый главный момент. Генеральный директор «Новомосковск-Ремстройсервис» Андрей Милаков передал символический ключ от нового цеха исполнительному директору НАК «Азот» Александру Савенкову.

Затем Валерий Шерин, Игорь Нечаев, Владимир Боргардт и руководитель проектного офиса по созданию производства карбамида с серой Дмитрий Коробко, нажав символическую кнопку пуска, дали старт открывающемуся производству. На установленном экране показали конвейер, по которому побежал ручеек с первой продукцией карбамида серы, а вскоре, под аплодисменты присутствовавших, на площадку перед цехом автокар вывез огромную упаковку нового удобрения. Она заняла место на специально подготовленном пьедестале, став частичкой славной истории предприятия.

Новую продукцию уже сейчас ждут сельхозпроизводители не только России, но и многих районов Тульской области. Она позволит улучшить технологии выращивания сельскохозяйственных культур, увеличить урожайность.

только цифры

При создании нового производства: