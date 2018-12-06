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«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Тульской области
Фото из архива Myslo.

«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Тульской области

Гидрометцентр России назвал погоду в Туле 6 декабря потенциально опасной из-за налипания мокрого снега.

Сегодня, 6 декабря, Гидрометцентр России присвоил Тульской области и ряду соседних регионов «желтый» уровень погодной опасности. В течение дня в Туле и области ожидается мокрый снег. Опасная погода, согласно прогнозам синоптиков, продлится до самого вечера.

Региональное Управление МЧС также сообщает, что помимо снега в Тульской области ожидается местами туман, плохая видимость на дорогах и гололедица. Спасатели просят туляков внимательнее отнестись к погодным условиям, особенно это касается водителей и пешеходов: мокрый снег и гололедица могут спровоцировать ДТП.

 

сегодня, в 10:24 +3
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