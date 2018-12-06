Аэропорт в Екатеринбурге назвали в честь тульского промышленника Демидова

В Общественной палате РФ подвели итоги конкурса «Великие имена России»: страна голосовала за имена великих соотечественников, чьими именами назовут российские аэропорты.

Аэропорту Кольцово в Екатеринбурге присвоено имя Акинфия Демидова. Акинфий Никитич (1678-1745) родился и похоронен в Туле, старший сын Никиты Демидова. Крупнейший промышленник царской России, он управлял множеством заводов, один из которых был построен на Урале.

На деньги Демидова в Туле построен Николо-Зарецкий храм, где находится родовая усыпальница Демидовых.