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В Туле ограничат продажу алкоголя

В Туле ограничат продажу алкоголя

Информация для хозяйствующих субъектов города Тулы об ограничении продажи алкогольной продукции в дни массовых новогодних мероприятий.

7 декабря 2018 года, 31 декабря 2018 года — 1 января 2019 года, 7 января 2019 года на площади Ленина состоятся массовые мероприятия проекта «Тула — Новогодняя столица России».

Время проведения мероприятий:

  • 7 декабря 2018 года с 16.00 до 21.00;
  • 31 декабря 2018 года с 22.00 до 04.00 1 января 2019 года;
  • 7 января 2019 года с 18.00 до 21.00.

В связи с этим администрация города Тулы извещает предприятия торговли, осуществляющие розничную продажу алкогольной продукции, о необходимости исполнения требований части 4 статьи 7−1 Закона Тульской области от 24.07.2006 № 727-ЗТО «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в Тульской области».

В соответствии с данным законом на территории Тульской области не допускается розничная продажа алкогольной продукции в местах проведения публичных мероприятий с массовым скоплением людей, на расстоянии менее 1000 метров от входа (входов) для посетителей в места проведения публичного мероприятия за три часа до начала проведения, во время проведения и в течение трех часов после его проведения.

Для удобства покупателей администрация города Тулы просит хозяйствующие субъекты заблаговременно разместить в своих предприятиях торговли, расположенных на расстоянии менее 1000 метров от площади Ленина, информацию об ограничении продажи алкогольной продукции (включая пиво, пивные напитки, сидр, пуаре, медовуху):

  • 7 декабря 2018 года в течение всего дня;
  • 31 декабря 2018 года с 19.00 до 22.00;
  • 7 января 2019 года с 15.00 до 22.00.
Сюжет: Тула новогодняя столица–2019
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