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Туляки выбрали название нового сквера в Заречье
Фото из архива Myslo.

Туляки выбрали название нового сквера в Заречье

Сквер назовут Октябрьским.

В администрации города Тулы подведены итоги конкурса на лучшее название общественного пространства, расположенного на пересечении ул. Октябрьской и ул. Дегтярева.

Комиссией утверждены итоги проведения конкурса: Лучшим названием по итогам голосования является «Октябрьский сквер».

Голоса жителей распределились следующим образом:

  • Октябрьский сквер — 33,69% голосов;
  • Зареченский сквер — 30,46% голосов;
  • Сквер им. С. Радонежского — 19,68% голосов;
  • Филимоновский сквер — 12,13% голосов;
  • Дегтяревский сквер — 4,04% голосов.

 

сегодня, в 10:06 −1
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