Фото из архива Myslo.
Туляки выбрали название нового сквера в Заречье
Сквер назовут Октябрьским.
В администрации города Тулы подведены итоги конкурса на лучшее название общественного пространства, расположенного на пересечении ул. Октябрьской и ул. Дегтярева.
Комиссией утверждены итоги проведения конкурса: Лучшим названием по итогам голосования является «Октябрьский сквер».
Голоса жителей распределились следующим образом:
- Октябрьский сквер — 33,69% голосов;
- Зареченский сквер — 30,46% голосов;
- Сквер им. С. Радонежского — 19,68% голосов;
- Филимоновский сквер — 12,13% голосов;
- Дегтяревский сквер — 4,04% голосов.
Другие статьи по темам