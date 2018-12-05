Туляки выбрали название нового сквера в Заречье

Фото из архива Myslo.

В администрации города Тулы подведены итоги конкурса на лучшее название общественного пространства, расположенного на пересечении ул. Октябрьской и ул. Дегтярева.

Комиссией утверждены итоги проведения конкурса: Лучшим названием по итогам голосования является «Октябрьский сквер».

Голоса жителей распределились следующим образом: