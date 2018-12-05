Отдельная квитанция за воду: 5 важных вопросов о прямых договорах с «Тулагорводоканалом»
Многие уже перешли на новый формат прямых договоров между собственниками и ресурсниками. Но у туляков еще остаются вопросы.
По большей части они касаются АО «Тулагорводоканал». На них отвечают эксперты.
Вопрос №1. Нас перевели на прямые договоры и даже не спросили нашего согласия. Как такое возможно?
Отвечает заместитель гендиректора по сбытовой деятельности АО «Тулагорводоканал» Ольга Журавлёва:
Ольга Журавлёва
- На прямые расчеты можно перейти:
• на общем собрании собственников;
• по решению суда или при наличии подписанного акта сверки взаимных расчетов: в случае, если УК имеет двухмесячную задолженность перед ресурсниками. И частичное погашение задолженности УК не является условием сохранения договора, он будет расторгнут в одностороннем порядке ресурсоснабжающей организацией.
В последнем случае прямой договор заключается без общего собрания. Наличие письменной формы договора на холодное водоснабжение и водоотведение при переходе на прямые договоры необязательно. При желании собственники могут вернуть УК возможность исполнения коммунальной услуги путем проведения общего собрания.
Вопрос № 2. После перехода на прямые договоры прислали квитанцию с нулевой суммой оплаты. Что делать?
Ольга Журавлёва:
- В квитанцию необходимо проставить текущие показания счетчика. Также вы можете передать данные по номеру горячей линии «Тулагорводоканала»: 79−35−41. Она работает в режиме автоответчика. Если показания в квитанции указаны неверно, необходимо обратиться в «Тулагорводоканал» с последней оплаченной квитанцией, где указаны последние оплаченные показания прибора учета холодной воды.
Вопрос №3. В договоре между собственниками и «Тулагорводоканалом» не указаны условия оказания услуги именно для нашего дома: необходимое давление воды, условие бесперебойности
Ольга Журавлёва:
- Мы составляем типовые договоры с собственниками. Включение в них индивидуальных условий для каждого дома физически невозможно. Условия оказания услуг холодного водоснабжения и водоотведения предусмотрены Постановлением
Вопрос № 4.Кто несет ответственность за содержание внутридомовых сетей?
Отвечает заместитель начальника Государственной жилищной инспекции Тульской области Юлия Осипова:
Юлия Осипова
- За содержание и функционирование общедомовых сетей и инженерных коммуникаций по-прежнему несет ответственность ваша управляющая организация. Это входит в строку оплаты «За содержание жилья». К общедомовым относятся все коммуникации, которые находятся в границах стен вашего дома.
Вопрос № 5. Кто будет контролировать качество оказанных услуг и законность выставления счетов?
Юлия Осипова:
- Начисление платы за водоснабжение и водоотведение производится в строгом соответствии с Правилами № 354. Это происходит в любом случае, несмотря на условия заключенного договора.
Проблема с качеством подаваемой воды решается путем обращения в УК.
Если проблема с качеством воды не решается после обращения в УК или у собственников возникли претензии по начислению оплаты, им нужно обратиться в Государственную жилищную инспекцию. После обращения мы проведем проверку и в случае необходимости примем меры для устранения проблемы.