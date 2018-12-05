новости
новости
Регистрация
Отдельная квитанция за воду: 5 важных вопросов о прямых договорах с «Тулагорводоканалом»

Отдельная квитанция за воду: 5 важных вопросов о прямых договорах с «Тулагорводоканалом»

Многие уже перешли на новый формат прямых договоров между соб­ственниками и ресурсниками. Но у туляков еще остаются вопросы.

По большей части они касаются АО «Тулагорводоканал». На них отвечают эксперты.

Вопрос №1. Нас перевели на прямые договоры и даже не спросили нашего согласия. Как такое возможно?

Отвечает заместитель гендиректора по сбытовой деятельности АО «Тулагор­водоканал» Ольга Журавлёва:

Ольга Журавлёва

Ольга Журавлёва

- На прямые расчеты можно перейти:
• на общем собрании собственников;
• по решению суда или при наличии подписанного акта сверки взаимных расчетов: в случае, если УК имеет двухмесячную задолженность перед ресурсниками. И частичное погашение задолженности УК не является условием сохранения договора, он будет расторгнут в одностороннем порядке ресурсо­снабжающей организацией.
В последнем случае прямой договор заключается без общего собрания. Наличие письменной формы договора на холодное водоснабжение и водоотведение при переходе на прямые договоры необязательно. При желании собственники могут вернуть УК возможность исполнения коммунальной услуги путем проведения общего собрания.


Вопрос № 2. После перехода на прямые договоры прислали квитанцию с нулевой суммой оплаты. Что делать?

Ольга Журавлёва:

- В квитанцию необходимо проставить текущие показания счетчика. Также вы можете передать данные по номеру горячей линии «Тулагорводоканала»: 79−35−41. Она работает в режиме автоответчика. Если показания в квитанции указаны неверно, необходимо обратиться в «Тулагорводоканал» с последней оплаченной квитанцией, где указаны последние оплаченные показания прибора учета холодной воды.


Вопрос №3. В договоре между собст­венниками и «Тулагор­водоканалом» не указаны условия оказания услуги именно для нашего дома: необходимое давление воды, условие бесперебойности и т. д. Это законно?

Ольга Журавлёва:

- Мы составляем типовые договоры с собственниками. Включение в них индивидуальных условий для каждого дома физически невозможно. Условия оказания услуг холодного водоснабжения и водоотведения предусмотрены Постановлением Правительства Р. Ф. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг соб­ственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов». Они распространяются на все категории домов (индивидуальных и многоквартирных) в зависимости от степени благоустройства.


Вопрос № 4.Кто несет ответственность за содержание внутридомовых сетей?

Отвечает заместитель начальника Государственной жилищной инспекции Тульской области Юлия Осипова:

Юлия Осипова

- За содержание и функ­ционирова­ние общедомовых сетей и инженерных коммуникаций по-преж­нему несет ответственность ваша управляющая организация. Это входит в строку оплаты «За содержание жилья». К общедомовым относятся все коммуникации, которые находятся в границах стен вашего дома.


Вопрос № 5. Кто будет контролировать качество оказанных услуг и законность выставления счетов?

Юлия Осипова:

- Начисление платы за водоснабжение и водоотведение производится в строгом соответствии с Правилами № 354. Это происходит в любом случае, несмотря на условия заключенного договора.

Проблема с качеством подаваемой воды решается путем обращения в УК.
Если проблема с качеством воды не решается после обращения в УК или у собственников возникли претензии по начислению оплаты, им нужно обратиться в Государственную жилищную инспекцию. После обращения мы проведем проверку и в случае необходимости примем меры для устранения проблемы.

Сюжет: Полезные разъяснялки
В Тульскую область зашли два оператора по обращению с отходами: что ждать тулякам с 1 января 2019 года
Жизнь Тулы и области
В Тульскую область зашли два оператора по обращению с отходами: что ждать тулякам с 1 января 2019 года
27 ноября, в 18:20, 185 7841 0
Как тулякам поступить в вуз в 2019 году
Жизнь Тулы и области
Как тулякам поступить в вуз в 2019 году
14 ноября, в 13:30, 108 1639 0
Налоги на недвижимость будут считать по-новому с 1 января 2019 года
Мир
Налоги на недвижимость будут считать по-новому с 1 января 2019 года
14 ноября, в 10:43, 185 10515 -7
Всё о негосударственных пенсионных фондах: как не потерять свои накопления
Жизнь Тулы и области
Всё о негосударственных пенсионных фондах: как не потерять свои накопления
14 ноября, в 10:05, 65 10152 3
Все новости сюжета
Автор: Оксана Грудинина, сегодня, в 10:43 +1
Другие статьи по темам
Люди
эксперты Ольга ЖуравлёваЮлия Осипова
Место
ТулаТульская область
Прочее
важные вопросы о прямых договорах с ресурсниками

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

«Петровский квартал»: только в декабре – скидки и рассрочка
«Петровский квартал»: только в декабре – скидки и рассрочка
5 декабря на ул. Советской отключат светофор
5 декабря на ул. Советской отключат светофор
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.