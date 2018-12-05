Отдельная квитанция за воду: 5 важных вопросов о прямых договорах с «Тулагорводоканалом»

Многие уже перешли на новый формат прямых договоров между соб­ственниками и ресурсниками. Но у туляков еще остаются вопросы.

По большей части они касаются АО «Тулагорводоканал». На них отвечают эксперты.



Вопрос №1. Нас перевели на прямые договоры и даже не спросили нашего согласия. Как такое возможно?



Отвечает заместитель гендиректора по сбытовой деятельности АО «Тулагор­водоканал» Ольга Журавлёва:

Ольга Журавлёва - На прямые расчеты можно перейти:

• на общем собрании собственников;

• по решению суда или при наличии подписанного акта сверки взаимных расчетов: в случае, если УК имеет двухмесячную задолженность перед ресурсниками. И частичное погашение задолженности УК не является условием сохранения договора, он будет расторгнут в одностороннем порядке ресурсо­снабжающей организацией.

В последнем случае прямой договор заключается без общего собрания. Наличие письменной формы договора на холодное водоснабжение и водоотведение при переходе на прямые договоры необязательно. При желании собственники могут вернуть УК возможность исполнения коммунальной услуги путем проведения общего собрания.



Вопрос № 2. После перехода на прямые договоры прислали квитанцию с нулевой суммой оплаты. Что делать?



Ольга Журавлёва:

- В квитанцию необходимо проставить текущие показания счетчика. Также вы можете передать данные по номеру горячей линии «Тулагорводоканала»: 79−35−41. Она работает в режиме автоответчика. Если показания в квитанции указаны неверно, необходимо обратиться в «Тулагорводоканал» с последней оплаченной квитанцией, где указаны последние оплаченные показания прибора учета холодной воды.



Вопрос №3. В договоре между собст­венниками и «Тулагор­водоканалом» не указаны условия оказания услуги именно для нашего дома: необходимое давление воды, условие бесперебойности и т. д. Это законно?



Ольга Журавлёва:

- Мы составляем типовые договоры с собственниками. Включение в них индивидуальных условий для каждого дома физически невозможно. Условия оказания услуг холодного водоснабжения и водоотведения предусмотрены Постановлением Правительства Р. Ф. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг соб­ственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов». Они распространяются на все категории домов (индивидуальных и многоквартирных) в зависимости от степени благоустройства.



Вопрос № 4.Кто несет ответственность за содержание внутридомовых сетей?



Отвечает заместитель начальника Государственной жилищной инспекции Тульской области Юлия Осипова:

Юлия Осипова - За содержание и функ­ционирова­ние общедомовых сетей и инженерных коммуникаций по-преж­нему несет ответственность ваша управляющая организация. Это входит в строку оплаты «За содержание жилья». К общедомовым относятся все коммуникации, которые находятся в границах стен вашего дома.



Вопрос № 5. Кто будет контролировать качество оказанных услуг и законность выставления счетов?



Юлия Осипова:

- Начисление платы за водоснабжение и водоотведение производится в строгом соответствии с Правилами № 354. Это происходит в любом случае, несмотря на условия заключенного договора.



Проблема с качеством подаваемой воды решается путем обращения в УК.

Если проблема с качеством воды не решается после обращения в УК или у собственников возникли претензии по начислению оплаты, им нужно обратиться в Государственную жилищную инспекцию. После обращения мы проведем проверку и в случае необходимости примем меры для устранения проблемы.