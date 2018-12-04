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Врач тульской больницы подделал 25 рецептов на психотропы

Врач тульской больницы подделал 25 рецептов на психотропы

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, он находится под подпиской о невыезде.

Заместителем прокурора Пролетарского района утверждено обвинительное заключение в отношении участкового врача-терапевта городской больницы № 11. Как уточняет пресс-служба региональной прокуратуры, мужчина обвиняется в подделке рецептов, дающих право на получение психотропных веществ.

В ходе предварительного следствия установлено, что  обвиняемый систематически подделывал рецептурные бланки на выдачу психотропных препаратов, в которых пациенты на самом деле не нуждались. Получатели лекарств не знали о том, что рецепты выданы незаконно. За полгода врач изготовил 25 фальшивых бланков.

Обвиняемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело направлено на рассмотрение в суд, мужчине грозит штраф на сумму до 80 тысяч рублей, обязательные или исправительные работы, либо лишение свободы на срок до двух лет с последующим лишением права заниматься врачебной деятельностью.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:12 +2
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