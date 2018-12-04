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Юные туляки завоевали медали на турнире по смешанным единоборствам
Фотографии предоставлены участниками соревнований

Юные туляки завоевали медали на турнире по смешанным единоборствам

Соревнования прошли в Калуге, в них приняли участие более 100 спортсменов.

В Калуге состоялся открытый межрегиональный турнир по смешанным единоборствам «ОСЕ» – «Сын Спарты». В них приняли участие юные борцы в возрасте от 8 до 11 лет. Эти соревнования стали стартовыми в открытой Лиге федерации смешанных единоборств «ОСЕ».

На турнир приехали более 100 спортсменов из клубов «Держава – Кудо», «Атом», «Степан Разин», «Полет», «Спарта», «Фрэш», а также сборные команды из Масальска, Воротынска и Юхнова.

Тульскую область представили ребята из клуба «Магура» под руководством Ильи Герасименко. Золотые медали домой привезли Дмитрий Капков, Кирилл Гатаулин, Павел Гусев, Степан Желтов, Владислав Зуев и Константин Романов. Вторые места заняли Максим Молодцов и Станислав Борзенков. Подготовили спортсменов Павел Турбин и Илья Герасименко.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:44 +4
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