Где туляки смогут покататься на коньках этой зимой: список адресов
В областном центре откроют 27 катков. Их будут расчищать от снега, и выравнивать лед на протяжении всего сезона.
На улице Бондаренко, рядом с домом № 23 ведутся работы по заливке льда в хоккейной коробке. На заливку уйдет около 300 кубометров холодной воды. Работы проводятся в течение четырех дней. После заливки лёд будет отшлифован. Рядом появится пункт бесплатного проката, рассчитанный на 150 пар коньков.
Подготовиться к выходу на лёд туляки смогут комфортном отапливаемом помещении, а вечером на катке будет работать музыкальное сопровождение. На протяжении всего сезона рабочие будут следить за площадкой – убирать снег и выравнивать лёд.
Катки постепенно заливают во всех территориальных округах Тулы. Вместе с главным Губернским катком, расположенным на площади Ленина, их будет 27.
На территории Советского округа откроются 6 катков по адресам:
- Красноармейский пр-т, 40/Ф. Смирнова, 7/ул. Сойфера, 37,
- ул. Ленина, 26, территория ЦО № 23,
- ул. Фрунзе, 15,
- хоккейная коробка на территории ЦПКиО имени П. П. Белоусова,
- каток на территории ЦПКиО имени П. П. Белоусова,
- ул. Гоголевская, 94.
На территории Зареченского округа будут работать 8 катков по адресам:
- ул. М. Горького, 14-20,
- хоккейная коробка на территории Комсомольского парка,
- пос. Ленинский, ул. Ленина, 9,
- пос. Ленинский, ул. Гагарина, 9,
- пос. Плеханово, ул. Заводская, 21-Б,
- с. Хрущево, ул. Прудная,
- пос. Рождественский, ул. Федорова, 9-А,
- пос. Обидимо, Комсомольская площадь, 2-А.
В Центральном округе будут функционировать 4 катка по адресам:
- Тульская набережная,
- стадион в пос. Петелино,
- ул. Кауля, 11а/ул. Новомосковская,
- пр-т Ленина, 67.
На территории Привокзального округа откроются 4 катка по адресам:
- пос. Косая Гора, ул. Генерала Горшкова, 15-А,
- с. Федоровка, ул. Шоссейная, 9, 12,
- пос. Рассвет, 35,
- ул. Седова, 27.
В Пролетарском округе будут работать 4 катка по адресам:
- хоккейная коробка на набережной Упы,
- ул. Металлургов, 22,
- ул. Бондаренко, 23,
- п. Шатск, ул. Садовая, 14.