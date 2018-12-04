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Где туляки смогут покататься на коньках этой зимой: список адресов

Где туляки смогут покататься на коньках этой зимой: список адресов

В областном центре откроют 27 катков. Их будут расчищать от снега, и выравнивать лед на протяжении всего сезона.

На улице Бондаренко, рядом с домом № 23 ведутся работы по заливке льда в хоккейной коробке. На заливку уйдет около 300 кубометров холодной воды. Работы проводятся в течение четырех дней. После заливки лёд будет отшлифован. Рядом появится пункт бесплатного проката, рассчитанный на 150 пар коньков.

Подготовиться к выходу на лёд туляки смогут комфортном отапливаемом помещении, а вечером на катке будет работать музыкальное сопровождение. На протяжении всего сезона рабочие будут следить за площадкой – убирать снег и выравнивать лёд.

Катки постепенно заливают во всех территориальных округах Тулы. Вместе с главным Губернским катком, расположенным на площади Ленина, их будет 27.

На территории Советского округа откроются 6 катков по адресам:

  • Красноармейский пр-т, 40/Ф. Смирнова, 7/ул. Сойфера, 37,
  • ул. Ленина, 26, территория ЦО № 23,
  • ул. Фрунзе, 15,
  • хоккейная коробка на территории ЦПКиО имени П. П. Белоусова,
  • каток на территории ЦПКиО имени П. П. Белоусова,
  • ул. Гоголевская, 94.

На территории Зареченского округа будут работать 8 катков по адресам:

  • ул. М. Горького, 14-20,
  • хоккейная коробка на территории Комсомольского парка,
  • пос. Ленинский, ул. Ленина, 9,
  • пос. Ленинский, ул. Гагарина, 9,
  • пос. Плеханово, ул. Заводская, 21-Б,
  • с. Хрущево, ул. Прудная,
  • пос. Рождественский, ул. Федорова, 9-А,
  • пос. Обидимо, Комсомольская площадь, 2-А.

В Центральном округе будут функционировать 4 катка по адресам:

  • Тульская набережная,
  • стадион в пос. Петелино,
  • ул. Кауля, 11а/ул. Новомосковская,
  • пр-т Ленина, 67.

На территории Привокзального округа откроются 4 катка по адресам:

  • пос. Косая Гора, ул. Генерала Горшкова, 15-А,
  • с. Федоровка, ул. Шоссейная, 9, 12,
  • пос. Рассвет, 35,
  • ул. Седова, 27.

В Пролетарском округе будут работать 4 катка по адресам:

  • хоккейная коробка на набережной Упы,
  • ул. Металлургов, 22,
  • ул. Бондаренко, 23,
  • п. Шатск, ул. Садовая, 14.
Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:18 +2
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