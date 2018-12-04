Где туляки смогут покататься на коньках этой зимой: список адресов

В областном центре откроют 27 катков. Их будут расчищать от снега, и выравнивать лед на протяжении всего сезона.

На улице Бондаренко, рядом с домом № 23 ведутся работы по заливке льда в хоккейной коробке. На заливку уйдет около 300 кубометров холодной воды. Работы проводятся в течение четырех дней. После заливки лёд будет отшлифован. Рядом появится пункт бесплатного проката, рассчитанный на 150 пар коньков.

Подготовиться к выходу на лёд туляки смогут комфортном отапливаемом помещении, а вечером на катке будет работать музыкальное сопровождение. На протяжении всего сезона рабочие будут следить за площадкой – убирать снег и выравнивать лёд.

Катки постепенно заливают во всех территориальных округах Тулы. Вместе с главным Губернским катком, расположенным на площади Ленина, их будет 27.

На территории Советского округа откроются 6 катков по адресам:

Красноармейский пр-т, 40/Ф. Смирнова, 7/ул. Сойфера, 37,

ул. Ленина, 26, территория ЦО № 23,

ул. Фрунзе, 15,

хоккейная коробка на территории ЦПКиО имени П. П. Белоусова,

каток на территории ЦПКиО имени П. П. Белоусова,

ул. Гоголевская, 94.

На территории Зареченского округа будут работать 8 катков по адресам:

ул. М. Горького, 14-20,

хоккейная коробка на территории Комсомольского парка,

пос. Ленинский, ул. Ленина, 9,

пос. Ленинский, ул. Гагарина, 9,

пос. Плеханово, ул. Заводская, 21-Б,

с. Хрущево, ул. Прудная,

пос. Рождественский, ул. Федорова, 9-А,

пос. Обидимо, Комсомольская площадь, 2-А.

В Центральном округе будут функционировать 4 катка по адресам:

Тульская набережная,

стадион в пос. Петелино,

ул. Кауля, 11а/ул. Новомосковская,

пр-т Ленина, 67.

На территории Привокзального округа откроются 4 катка по адресам:

пос. Косая Гора, ул. Генерала Горшкова, 15-А,

с. Федоровка, ул. Шоссейная, 9, 12,

пос. Рассвет, 35,

ул. Седова, 27.

В Пролетарском округе будут работать 4 катка по адресам: