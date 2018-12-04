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В декабре туляки смогут попасть на бесплатные консультации к юристам

В декабре туляки смогут попасть на бесплатные консультации к юристам

Специалисты рассмотрят вопросы граждан в приёмной правительства Тульской области.

Специалисты «Ассоциация юристов России» в декабре проведут в декабре бесплатные консультации в приемной правительства Тульской области.

Приём специалистов различных ведомств и организаций будет проходить с 15.00 до 18.00 в следующие дни:

  • 11, 18 и 25 декабря – Тульская областная адвокатская палата
  • 5 декабря –  Управление ФСИН России по Тульской области
  • 6 декабря – Институт права и управления ТулГУ
  • 13 декабря – Тульский филиал ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России)»
  • 19 декабря – Областная общественная организация «Тульское общество потребителей»
  • 20 декабря – тульский филиал Международного юридического института
  • 26 декабря – специалисты ТГПУ им. Л. Н. Толстого
  • 27 декабря –  Институт законоведения и управления Всероссийской полицейской ассоциации.

Предварительная запись проводится по телефону: 30-62-75.

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 20:50 0
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