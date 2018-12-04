В декабре туляки смогут попасть на бесплатные консультации к юристам

Специалисты «Ассоциация юристов России» в декабре проведут в декабре бесплатные консультации в приемной правительства Тульской области.

Приём специалистов различных ведомств и организаций будет проходить с 15.00 до 18.00 в следующие дни:

11, 18 и 25 декабря – Тульская областная адвокатская палата

5 декабря – Управление ФСИН России по Тульской области

6 декабря – Институт права и управления ТулГУ

13 декабря – Тульский филиал ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России)»

19 декабря – Областная общественная организация «Тульское общество потребителей»

20 декабря – тульский филиал Международного юридического института

26 декабря – специалисты ТГПУ им. Л. Н. Толстого

27 декабря – Институт законоведения и управления Всероссийской полицейской ассоциации.