В декабре туляки смогут попасть на бесплатные консультации к юристам
Специалисты рассмотрят вопросы граждан в приёмной правительства Тульской области.
Специалисты «Ассоциация юристов России» в декабре проведут в декабре бесплатные консультации в приемной правительства Тульской области.
Приём специалистов различных ведомств и организаций будет проходить с 15.00 до 18.00 в следующие дни:
- 11, 18 и 25 декабря – Тульская областная адвокатская палата
- 5 декабря – Управление ФСИН России по Тульской области
- 6 декабря – Институт права и управления ТулГУ
- 13 декабря – Тульский филиал ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России)»
- 19 декабря – Областная общественная организация «Тульское общество потребителей»
- 20 декабря – тульский филиал Международного юридического института
- 26 декабря – специалисты ТГПУ им. Л. Н. Толстого
- 27 декабря – Институт законоведения и управления Всероссийской полицейской ассоциации.
Предварительная запись проводится по телефону: 30-62-75.
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