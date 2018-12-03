В правительстве Тульской области произошли кадровые изменения
Губернатор Алексей Дюмин назначил новых руководителей министерства образования и комитета по предпринимательству и потребительскому рынку.
Министерство образования возглавила Алевтина Шевелева, которая ранее занимала должность заместителя министра. Экс-министр Оксана Осташко ранее была назначена заместителем председателя правительства Тульской области.
Председателем комитета Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку вместо Татьяны Лапаевой назначен Вячеслав Романов – бывший заместитель министра экономического развития региона.
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