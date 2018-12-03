В Туле пройдёт финал конкурса «Мама года – 2018»

На фото "Мама года-2017" Анна Костянникова

Тулячки представят на суд жюри творческий номер, расскажут о своих семьях и похвастаются кулинарными шедеврами.

В среду, 5 декабря, в 18.30, в молодежном центре «Родина» пройдёт VI городской конкурс «Мама года – 2018»!

В отборочном туре приняли участие женщины, имеющие одного и более детей. В финал прошли восемь участниц, которые поборются за звание «Мама года».

Конкурсантки представят жюри видеовизитку о своей семье, покажут творческий номер, примут участие в интеллектуальном состязании и покажут дефиле в вечерних платьях. Также каждая участница представит домашнее задание: кулинарный конкурс «Мама может».

Приходите и всё увидите сами! Вход свободный.