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В Туле пройдёт финал конкурса «Мама года – 2018»
На фото "Мама года-2017" Анна Костянникова

В Туле пройдёт финал конкурса «Мама года – 2018»

Тулячки представят на суд жюри творческий номер, расскажут о своих семьях и похвастаются кулинарными шедеврами.

В среду, 5 декабря, в 18.30, в молодежном центре «Родина» пройдёт VI городской конкурс «Мама года – 2018»! 

В отборочном туре приняли участие женщины, имеющие одного и более детей. В финал прошли восемь участниц, которые поборются за звание «Мама года».

Конкурсантки представят жюри видеовизитку о своей семье, покажут творческий номер, примут участие в интеллектуальном состязании и покажут дефиле в вечерних платьях. Также каждая участница представит домашнее задание: кулинарный конкурс «Мама может». 

Приходите и всё увидите сами! Вход свободный.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 22:47 0
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Туламолодежный центр Родина

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