Где в Туле не будет электричества 4 декабря

С 9 до 17 часов будут обесточены дома по следующим адресам:

п. Октябрьский: 6-й пр-д, 19-40,

8-й пр-д, 27,

9-й пр-д, 20-32 (чётн.), 23-39 (нечётн.),

10-й пр-д, 22-39,

11-й пр-д, 21-37 (нечётн.), 24-40 (чётн.),

12-й пр-д, 10-19,

3-й Речной пр-д, 1-11,

4-й Речной пр-д, 1-10,

ул. Речная, 11-16,

пр-т Ленина, 99,

Мясново: ул. Санаторная, 24-56 (чётн.), 9-а, 11, 30,

Одоевское шоссе, 27-б-53 (нечётн.),

2-й Шоссейный пер., 15-32,

11-й пр-д, 61-77 (нечётн.), 64-84 (чётн.),

12-й пр-д, 59-73 (нечётн.), 56-66 (чётн.),

п. Горелки: 1-й Фестивальный пр-д, 1-а, 1-25 (нечётн.),

2-й Фестивальный пр-д, 2-а, 2-24 (чётн.),

ул. Жореса, 25-а-43 (нечётн.), 26-46 (чётн.),

ул. Мопра, 16, 18, 20, 22, 23,

ул. Шишкина, 25-27 (нечётн.), 10-28 (чётн.),

ул. Томпа, 28-42 (чётн.), 37-45 (нечётн.),

п. Горелки: 1-й пр-д, 1-8, 47-53 (нечётн.),

8-й пр-д,

9-й пр-д, 21,

10-й пр-д, 21,

ул. Сундукова, 1-15 (нечётн.), 2-24 (чётн.),

ул. Судейского, 40-48 (чётн.), 33,

п. Менделеевский: ул. Ленина, 1-22,

ул. Пионерская, 10-17,

п. Первомайский: ул. Щорса, 1-31 (нечётн.), 2-28 (чётн.),

ул. Чапаева, 1-39,

ул. Ленина, 22-а, 23, 24,

п. Лихвинка: Новорабочий пр-д, 40-50, 13-26.