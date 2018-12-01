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Туляки просят обустроить остановочный павильон и пешеходный переход на Московском шоссе
Фото пресс-службы администрации города.

Туляки просят обустроить остановочный павильон и пешеходный переход на Московском шоссе

Власти рассмотрят возможность разработки проектно-сметной документации для этого.

1 декабря жители п. Косая Гора обсудили с начальником управления транспорта и дорожного хозяйства Алексеем Крыгиным и его замом Дмитрием Ярцевым улучшение движения маршрутного автобуса № 33. Об этом сообщает пресс-служба администрации Тулы.

По вопросу продления этого маршрута до с. Высокое власти провели встречу с представителем компании-перевозчика и местными жителями. Принято решение по обустройству разворотной площадки в с. Высокое.

Кроме того, жители ул. Горельской попросили обустроить остановочные пункты и пешеходный переход по Московскому шоссе. Власти рассмотрят возможность разработки проектно-сметной документации для реализации данных мероприятий.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 19:34 0
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