Туляки просят обустроить остановочный павильон и пешеходный переход на Московском шоссе
Власти рассмотрят возможность разработки проектно-сметной документации для этого.
1 декабря жители п. Косая Гора обсудили с начальником управления транспорта и дорожного хозяйства Алексеем Крыгиным и его замом Дмитрием Ярцевым улучшение движения маршрутного автобуса № 33. Об этом сообщает пресс-служба администрации Тулы.
По вопросу продления этого маршрута до с. Высокое власти провели встречу с представителем компании-перевозчика и местными жителями. Принято решение по обустройству разворотной площадки в с. Высокое.
Кроме того, жители ул. Горельской попросили обустроить остановочные пункты и пешеходный переход по Московскому шоссе. Власти рассмотрят возможность разработки проектно-сметной документации для реализации данных мероприятий.