В поселке Плеханово улучшили качество горячего водоснабжения

Для улучшения качества горячего водоснабжения в п. Плеханово администрация Тулы приобрела материалы для замены ветхих тепловых сетей на сумму 1,3 млн рублей.



Предприятие ООО «Теплоресурс» при подготовке к отопительному периоду заменило участки сетей горячего водоснабжения в поселке общей протяженностью 1,5 км диаметром от 57 до 100 мм.



Из-за повышенного содержания железа и для предотвращения отложения «накипи» на сетях горячего водоснабжения городская администрация приобрела аппарат противонакипный универсальный серии АПУ-100 на сумму 412 тысяч рублей.



Как уточнили в пресс-службе администрации Тулы, в настоящее время работы выполнены в полном объеме.