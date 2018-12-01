новости
новости
Регистрация
В поселке Плеханово улучшили качество горячего водоснабжения

В поселке Плеханово улучшили качество горячего водоснабжения

Специалисты заменили ветхие теплосети, а также был приобретен противонакипной аппарат.

Для улучшения качества горячего водоснабжения в п. Плеханово администрация Тулы приобрела материалы для замены ветхих тепловых сетей на сумму 1,3 млн рублей.

Предприятие ООО «Теплоресурс» при подготовке к отопительному периоду заменило участки сетей горячего водоснабжения в поселке общей протяженностью 1,5 км диаметром от 57 до 100 мм.

Из-за повышенного содержания железа и для предотвращения отложения «накипи» на сетях горячего водоснабжения городская администрация приобрела аппарат противонакипный универсальный серии АПУ-100 на сумму 412 тысяч рублей.

Как уточнили в пресс-службе администрации Тулы, в настоящее время работы выполнены в полном объеме.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 20:50 +1
Другие статьи по темам
Место
ТулаПлеханово
Прочее
улучшение водоснабженияадминистрация

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Туляк хранил в гараже более 1000 бутылок поддельного алкоголя
Туляк хранил в гараже более 1000 бутылок поддельного алкоголя
Тульские волейболистки вышли в финал первенства России
Тульские волейболистки вышли в финал первенства России
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.