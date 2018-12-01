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Тульские волейболистки вышли в финал первенства России
Фото: tula-volley.ru.

Тульские волейболистки вышли в финал первенства России

Наши девчонки не проиграли ни одного матча.

1 декабря сборная Тульской области (девушки 2002-2003 г.р.), обыграв команду из Белгородской области, завоевали путевку в финал первенства России по волейболу.

Соревнования проходили в Обнинске Калужской области. За две путевки боролись шесть команд: из Тульской, Московской, Калужской, Тамбовской, Белгородской и Ивановской областей.

Наши волейболистки не проиграли ни одного матча.

Все игры, кроме поединка с Московской областью (3:1), закончились со счетом 3:0 в пользу тулячек. Об этом сообщает Тульская региональная федерация волейбола.

В финал девушки вышли с первого места в турнирной таблице. Вторым финалистом нашей подгруппы стала команда из Калужской области.

Теперь подопечные мастера спорта Екатерины Осичкиной и Екатерины Тренихиной будут готовиться к финалу первенства страны. 

Состав тульской команды: Кристина Никитина, Дарья Корбасова, Алина Королева, Ирина Марусова, Ксения Маторкина, Валерия Шарапанова, Наталья Прокопенкова, Амалия Сизова, Маргарита Вербель, Софья Сычева.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 19:46 +3
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