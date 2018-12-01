Туляк хранил в гараже более 1000 бутылок поддельного алкоголя

В Туле 61-летний местный житель обвиняется в приобретении и хранении в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

В ходе дознания установлено, что в апреле 2018 года в пос. Воскресенское Дубенского района обвиняемый из корыстных побуждений купил контрафактную алкогольную продукцию различного наименования и крепости.

Мужчина перевез товар в принадлежащий ему гараж, расположенный в гаражном кооперативе Тулы, где незаконно хранил алкоголь для дальнейшего сбыта.

27 апреля полицейские обнаружили в гараже 1143 бутылки немаркированного алкоголя на общую сумму свыше 202 тыс. рублей.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в мировой суд.