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Туляк хранил в гараже более 1000 бутылок поддельного алкоголя

Туляк хранил в гараже более 1000 бутылок поддельного алкоголя

Мужчина собирался его продавать.

В Туле 61-летний местный житель обвиняется в приобретении и хранении в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

В ходе дознания установлено, что в апреле 2018 года в пос. Воскресенское Дубенского района обвиняемый из корыстных побуждений купил контрафактную алкогольную продукцию различного наименования и крепости.

Мужчина перевез товар в принадлежащий ему гараж, расположенный в гаражном кооперативе Тулы, где незаконно хранил алкоголь для дальнейшего сбыта.

27 апреля полицейские обнаружили в гараже 1143 бутылки немаркированного алкоголя на общую сумму свыше 202 тыс. рублей.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в мировой суд.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 21:20 +3
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