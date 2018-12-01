В Тульской области начал работать единый диспетчерский контакт-центр мусорного оператора

С 1 декабря 2018 года жители Тулы, Щекинского и Киреевского районов могут воспользоваться услугами единого диспетчерского контакт-центра, где можно получить ответы на все вопросы, касающиеся работы и услуг регионального оператора ООО «Хартия».

Обращения принимаются по телефонам: 8 (4872) 527−203, 8 (4872) 527−204.

Подробно о работе операторов по обращению с отходами читайте в нашей статье здесь.