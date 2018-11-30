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В тульской школе дети подхватили кишечную инфекцию

В тульской школе дети подхватили кишечную инфекцию

Проводится эпидемиологическое расследование.

В МБОУ «Центр образования № 40» (Тула, ул. Вильямса, 10) зарегистрированы четыре случая заболеваний инфекцией среди учеников.

Управление Роспотребнадзора по Тульской области и министерство здравоохранения организовали необходимые мероприятия для выявления причин заболевания.

Проводится эпидемиологическое расследование и полный комплекс противоэпидемических и профилактических мероприятий: заключительная дезинфекция в учреждении, медицинский осмотр, наблюдение и лабораторное обследование контактных лиц, лабораторное исследование объектов окружающей среды.

 

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:59 +2
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