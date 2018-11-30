Новый год с туляками встретят «Дискотека Авария», Лада Дэнс, «Поющие гитары» и «Колесо»

Фото из архива Myslo.

Туляков и гостей города в ночь с 31 декабря на 1 января на главной площади областной столицы ждет шестичасовая шоу-программа. В праздничном концерте примут участие ВИА «Поющие гитары», фолк-шоу «Колесо», «Дискотека Авария», Лада Дэнс.

С 22.00 тульские помощники Деда Мороза — Маша Пряникова, Иван Самоваров, Мастер Кузнецов, Вася Гармошкин — проведут подвижные игры для детей и взрослых.

23.00 – программа «Пролог Нового года». Она завершится 3D-мэппингом «Сказка про Снежинку, которая не тает» в формате проекции на здании правительства Тульской области.

23.55 – прямая трансляция поздравления Президента России.

00.00 — новогодний фейерверк.

С 00.15 до 2.30 — продолжение концерта звёзд российской эстрады.