новости
новости
Регистрация
Прокуратура потребовала от УК оперативно удалять рекламу наркотиков с домов в Туле

Прокуратура потребовала от УК оперативно удалять рекламу наркотиков с домов в Туле

Надписи были обнаружены во всех районах, кроме Пролетарского и бывшего Ленинского.

Прокуратурой Тулы проведена проверка по информации, размещенной на сайте Myslo «По Туле прокатилась массовая реклама наркотиков: видео».
 
В рамках проверки была организована работа по обследованию и устранению надписей с указанием ссылок о продаже наркотиков с фасадов домов. Надписи были обнаружены во всех районах, кроме Пролетарского и бывшего Ленинского.
 
Прокуратура Зареченского района Тулы в связи с наличием надписей на фасадах, в адрес ООО УК «Чистый город» (29 октября), УК «Управ-Сити» (30 октября), УК «Зеленоградъ» (1 ноября), ДК «Машзавод» (1 ноября) внесла представления об устранении нарушений законодательства об охране здоровья граждан, законодательства о защите несовершеннолетних от информации, приносящей вред их здоровью. По результатам рассмотрения представления надписи удалены.
 
Прокуратура Советского района Тулы 22 ноября в адрес ООО «Астек» внесла аналогичное представление. Надписи с домов также стерты. 
 
В Центральном районе с 21 дома были стерты надписи еще до начала прокурорской проверки. Проверку по опубликованным фактам тогда провели терруправление и Управлением по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Туле.
 
В Привокзальном района Тулы были обнаружены подобные надписи также были стерты на двух домах: на ул. Кабакова и Болдина.
 
В Пролетарском районе проверку прокуратура поручила отделу полиции «Криволученский» УМВД России по г. Туле для принятия мер в рамках предоставленных полномочий. В Ленинском Ленинского района Тульской области по результатам обследования надписи на домах не выявлены. 
 
Чтобы не допускать такого впредь, в адрес управляющих организаций прокуроры направили письма с указанием на необходимость регулярно проверять наличие надписей с рекламой наркотических средств и оперативно их устранять.
 
Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 19:00 +3
Другие статьи по темам
Событие
реклама наркотиков
Место
Тула
Прочее
прокуратура Тульской области

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В тульской деревне ввели карантин из-за вспышки оспы коз и овец
В тульской деревне ввели карантин из-за вспышки оспы коз и овец
В центре Тулы 30 ноября отключат светофоры
В центре Тулы 30 ноября отключат светофоры
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.