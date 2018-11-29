Прокуратура потребовала от УК оперативно удалять рекламу наркотиков с домов в Туле

Надписи были обнаружены во всех районах, кроме Пролетарского и бывшего Ленинского.

В рамках проверки была организована работа по обследованию и устранению надписей с указанием ссылок о продаже наркотиков с фасадов домов. Надписи были обнаружены во всех районах, кроме Пролетарского и бывшего Ленинского.

Прокуратура Зареченского района Тулы в связи с наличием надписей на фасадах, в адрес ООО УК «Чистый город» (29 октября), УК «Управ-Сити» (30 октября), УК «Зеленоградъ» (1 ноября), ДК «Машзавод» (1 ноября) внесла представления об устранении нарушений законодательства об охране здоровья граждан, законодательства о защите несовершеннолетних от информации, приносящей вред их здоровью. По результатам рассмотрения представления надписи удалены.

Прокуратура Советского района Тулы 22 ноября в адрес ООО «Астек» внесла аналогичное представление. Надписи с домов также стерты.

В Центральном районе с 21 дома были стерты надписи еще до начала прокурорской проверки. Проверку по опубликованным фактам тогда провели терруправление и Управлением по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Туле.

В Привокзальном района Тулы были обнаружены подобные надписи также были стерты на двух домах: на ул. Кабакова и Болдина.

В Пролетарском районе проверку прокуратура поручила отделу полиции «Криволученский» УМВД России по г. Туле для принятия мер в рамках предоставленных полномочий. В Ленинском Ленинского района Тульской области по результатам обследования надписи на домах не выявлены.

Чтобы не допускать такого впредь, в адрес управляющих организаций прокуроры направили письма с указанием на необходимость регулярно проверять наличие надписей с рекламой наркотических средств и оперативно их устранять.