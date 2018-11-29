В тульской деревне ввели карантин из-за вспышки оспы коз и овец

В подсобном хозяйстве на территории деревни Малая Еловая в Большой Туле объявлен карантин из-за вспышки инфекционного заболевания – оспы коз и овец.

Все животные, находящиеся в очаге заболевания, будут умерщвлены бескровным способом, а их трупы – сожжены. Для предотвращения распространения инфекции в деревне запрещено:

посещение хозяйства посторонними людьми, за исключением персонала, специалистов-ветеринаров, а также жителей домов в очаге заболевания,

ввоз и вывоз любых животных,

вывоз корма, с которым контактировали больные животные, а также полученного от них молока,

стричь, собирать пух и вывозить шерсть с животных,

снимать шкуры с погибших животных,

проводить сельскохозяйственные ярмарки, выставки и другие подобные мероприятия.

Территория деревни на время карантина получила статус неблагополучного пункта, а населенные пункты Киреевского и Щекинского районов оказались в угрожаемой зоне – там будет проведён учёт мелкого рогатого скота.

На территорию угрожаемой зоны запрещено ввозить не вакцинированных против оспы восприимчивых животных, вывозить их, проводить тематические ярмарки и выставки.