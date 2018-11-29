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В тульской деревне ввели карантин из-за вспышки оспы коз и овец

В тульской деревне ввели карантин из-за вспышки оспы коз и овец

Соответствующий Указ подписал глава региона Алексей Дюмин.

В подсобном хозяйстве на территории деревни Малая Еловая в Большой Туле объявлен карантин из-за вспышки инфекционного заболевания – оспы коз и овец.

Все животные, находящиеся в очаге заболевания, будут умерщвлены бескровным способом, а их трупы – сожжены. Для предотвращения распространения инфекции в деревне запрещено:

  • посещение хозяйства посторонними людьми, за исключением персонала, специалистов-ветеринаров, а также жителей домов в очаге заболевания,
  • ввоз и вывоз любых животных,
  • вывоз корма, с которым контактировали больные животные, а также полученного от них молока,
  • стричь, собирать пух и вывозить шерсть с животных,
  • снимать шкуры с погибших животных,
  • проводить сельскохозяйственные ярмарки, выставки и другие подобные мероприятия.

Территория деревни на время карантина получила статус неблагополучного пункта, а населенные пункты Киреевского и Щекинского районов оказались в угрожаемой зоне – там будет проведён учёт мелкого рогатого скота.

На территорию угрожаемой зоны запрещено ввозить не вакцинированных против оспы восприимчивых животных, вывозить их, проводить тематические ярмарки и выставки.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:11 +2
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Место
Туладеревня Малая Еловая

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