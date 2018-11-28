В Туле начался сбор новогодних подарков для домов престарелых

Автор Анна Чекмазова.

Поможем сделать праздник для одиноких бабушек и дедушек!

Благотворительное движение «Старость в радость» в Туле объявило традиционный сбор новогодних подарков и полезных вещей для бабушек и дедушек из домов престарелых. Акция действует до 23 декабря. Принять в ней участие может каждый желающий.

Что положить в подарок

Cладости: мармелад / пастила / зефир / мягкие батончики (без орехов).

Продукты должны быть в фабричной упаковке, со сроком годности от трех месяцев. Лучше не покупать вафли, печенье, шоколадных Дедов Морозов, так как они крошатся при транспортировке.

Новогодняя открытка. Напишите на ней добрые пожелания, ваше имя, несколько слов о себе. Пожилым людям важно знать, кто о них подумал и поздравил.

Красочный настенный календарь на 2019 год. Лучше с крупными числами — для тех, кто плохо видит.

Новогодние полотенца. Х/б, размер небольшой, примерно 30 на 45 см. По опыту, бабушки и дедушки любят полотенчики с новогодней тематикой.

Теплые носочки большого размера.

Вы можете подготовить один или несколько подарков, поместить их в подарочные пакеты или просто принести в обычном виде, чтобы их рассортировали позже.

Важно: всё собранное в новогоднем подарке должно быть новым и неиспользованным!

Какие вещи нужны бабушкам и дедушкам

Помимо подарков необходимы:

подгузники для взрослых любой фирмы размера 3 (L) и 4 (XL);

впитывающие пеленки 60×90 см;

диабетические сладости на сорбите или ксилите;

полуторное постельное белье;

электробритвы и одноразовые станки и крема для бритья;

кремы для рук;

крем для бритья;

журналы со сканвордами;

товары для творчества (раскраски, цветная бумага, цветные карандаши и фломастеры, пряжа, наборы для творчества);

новогодняя мишура и украшения для палат и елок (небьющееся, НЕ свечи).

В каждом доме престарелых работают нянечки и медсестры, которые каждодневно делают непростую работу. Если у вас есть желание поддержать и поздравить их, вы можете подготовить для них:

чай и кофе;

конфеты в небольших коробках;

шампуни, гели для душа, кремы для рук;

календари, полотенца.

Пункты сбора подарков и полезных вещей

Приносите подарки в:

Велнес-центр VETER (ул. Пирогова, 15-б), ежедневно с 10.00 до 18.00

Сеть кофейных баров «Кофе Культ»:

ул. Советская, 11 «Искра» (ост. «Ул. Металлистов»), ежедневно с 10.00 до 22.00

Красноармейский пр., 9 (ост. «Красноармейский пр.»), ежедневно с 8.00 до 22.00

пр. Ленина, 54 (ост. «Ул. Первомайская»), ежедневно с 8.00 до 22.00

пр. Ленина 85, корп. 2 «Ликерка Лофт» (ост. «Стадион»), ежедневно с 10.00 до 22.00

пр. Ленина, 104 (ост. «Педуниверситет»), ежедневно с 8.00 до 22.00

ул. 9 Мая, 1 (ост. «Площадь Победы»), ежедневно с 8.00 до 22.00

ТРЦ «Макси» (ул. Пролетарская, 2, 2-й этаж), ежедневно с 10.00 до 21.00

Магазин «Товары для дома» (ул. Металлургов, 90, ост. «Ул. Декабристов»), ежедневно с 10.00 до 20.00

ООО «Землемер» (ул. Октябрьская, 17, ост. «Ул. Луначарского» — «Ул. Арсенальная»), пн.-пт. с 9.00 до 18.00

Студия танца Jumpin' Jive (ул. Жуковского, 29, 2-й этаж), в будни с 18.30 до 21.00 (сбор подарков осуществляется до 17 декабря)

Развоз подарков и полезных вещей будет проводиться в течение декабря. Нужны желающие помочь: рассортировать, упаковать и/или отвезти на личном транспорте.

По всем вопросам можно обращаться к Юлии +7 (903) 697-87-77 или Дарье +7 (905) 189-96-59.