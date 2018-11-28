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Железнодорожный переезд в Криволучье вновь закроют на ремонт
Фото из архива Myslo.

Железнодорожный переезд в Криволучье вновь закроют на ремонт

Работы будут проводиться ночью в пятницу и субботу.

На ул. Столетова в Туле в районе железнодорожного переезда будет ограничено движение всех видов транспорта. Это связано с проведением ремонтно-путевых работ.

Как сообщили Myslo в администрации города, для удобства жителей все работы будут проведены в ночное время:

  • с 21.00 30 ноября  до 6.00 1 декабря;
  • с 21.00 1 декабря до 6.00 2 декабря.

На время проведения работ движение общественного транспорта будет осуществляться по измененной схеме:


м-та

Наименование маршрута

время

Схема движения

24

Малые Гончары - ПАО "Тулачермет" (верхние проходные)

с 21.00 до 6.00

ул. Пузакова - ул. Октябрьская - ул. Советская - ул. Пролетарская -    ул. Ложевая - ул. Металлургов - 5-й проезд Гастелло - ул. Кутузова - ул.Чаплыгина - ул. Металлургов - ст. «Металлург»

28

пос. Косая Гора -  ПАО "Тулачермет"

с 21.00 до 6.00

ул. Лесная - ул. Дронова - ул. Комсомольская - ул. Максима Горького - ул. Демешковская - Орловское шоссе - Щекинское шоссе - пр-т Ленина - ул. Советская - ул. Карла Маркса (ул. Пролетарская - ул. Ложевая) - ул. Кирова - ул. Кутузова -                    ул. Чаплыгина - ул. Металлургов - ст. «Металлург»
4 пос. Михалково - ПАО "Тулачермет" с 21.00 до 6.00

ул. Колхозная - 1ый Лихвинский пр-д - Китаевский пр-д - ул. Путейская - Красноармейский пр-т - ул. Советская - ул. Пролетарская - ул. Ложевая - ул. Металлургов - 5-й проезд Гастелло - ул. Кутузова - ул. Чаплыгина - ул. Металлургов - ст. «Металлург»

 

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 12:35 0
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