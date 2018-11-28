Железнодорожный переезд в Криволучье вновь закроют на ремонт
Работы будут проводиться ночью в пятницу и субботу.
На ул. Столетова в Туле в районе железнодорожного переезда будет ограничено движение всех видов транспорта. Это связано с проведением ремонтно-путевых работ.
Как сообщили Myslo в администрации города, для удобства жителей все работы будут проведены в ночное время:
- с 21.00 30 ноября до 6.00 1 декабря;
- с 21.00 1 декабря до 6.00 2 декабря.
На время проведения работ движение общественного транспорта будет осуществляться по измененной схеме:
|
№
|
Наименование маршрута
|
время
|
Схема движения
|
24
|
Малые Гончары - ПАО "Тулачермет" (верхние проходные)
|
с 21.00 до 6.00
|
ул. Пузакова - ул. Октябрьская - ул. Советская - ул. Пролетарская - ул. Ложевая - ул. Металлургов - 5-й проезд Гастелло - ул. Кутузова - ул.Чаплыгина - ул. Металлургов - ст. «Металлург»
|
28
|
пос. Косая Гора - ПАО "Тулачермет"
|
с 21.00 до 6.00
|
ул. Лесная - ул. Дронова - ул. Комсомольская - ул. Максима Горького - ул. Демешковская - Орловское шоссе - Щекинское шоссе - пр-т Ленина - ул. Советская - ул. Карла Маркса (ул. Пролетарская - ул. Ложевая) - ул. Кирова - ул. Кутузова - ул. Чаплыгина - ул. Металлургов - ст. «Металлург»
|4
|пос. Михалково - ПАО "Тулачермет"
|с 21.00 до 6.00
|
ул. Колхозная - 1ый Лихвинский пр-д - Китаевский пр-д - ул. Путейская - Красноармейский пр-т - ул. Советская - ул. Пролетарская - ул. Ложевая - ул. Металлургов - 5-й проезд Гастелло - ул. Кутузова - ул. Чаплыгина - ул. Металлургов - ст. «Металлург»