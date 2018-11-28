Железнодорожный переезд в Криволучье вновь закроют на ремонт

Фото из архива Myslo.

Работы будут проводиться ночью в пятницу и субботу.

На ул. Столетова в Туле в районе железнодорожного переезда будет ограничено движение всех видов транспорта. Это связано с проведением ремонтно-путевых работ.

Как сообщили Myslo в администрации города, для удобства жителей все работы будут проведены в ночное время:

с 21.00 30 ноября до 6.00 1 декабря;

с 21.00 1 декабря до 6.00 2 декабря.

На время проведения работ движение общественного транспорта будет осуществляться по измененной схеме: