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Под Алексином подросток угнал УАЗ и врезался на нем в дерево

Под Алексином подросток угнал УАЗ и врезался на нем в дерево

Молодой человек с различными травмами госпитализирован.

27 ноября в 18.00 на 6-м километре автодороги «Алексин – Мичурино»  произошло ДТП.

14-летний подросток без ведома родителей взял автомобиль УАЗ-469Б, который был припаркован во дворе дома.

По предварительной информации, молодой человек не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево. В результате ДТП водитель автомобиля УАЗ с различными травмами госпитализирован.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 11:50 +5
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Место
Тульская область

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