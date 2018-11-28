Под Алексином подросток угнал УАЗ и врезался на нем в дерево

Молодой человек с различными травмами госпитализирован.

27 ноября в 18.00 на 6-м километре автодороги «Алексин – Мичурино» произошло ДТП.

14-летний подросток без ведома родителей взял автомобиль УАЗ-469Б, который был припаркован во дворе дома.

По предварительной информации, молодой человек не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево. В результате ДТП водитель автомобиля УАЗ с различными травмами госпитализирован.