В Туле на набережной Дрейера строят новую парковку

По поручению губернатора Тульской области Алексея Дюмина проводятся работы по устройству парковки на набережной Дрейера в районе Музея оружия. С просьбой обустроить на месте стихийной стоянки специальное парковочное пространство к Дюмину обратились тульские автолюбители.

Площадь участка составляет 4,5 тысяч кв. метров. Там уже уложен щебень крупной фракции, продолжается выравнивание мелкой щебенкой.

Заместитель главы администрации города Тулы — начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству Алексей Крыгин:

Алексей Крыгин – В следующем году планируется проведение проектных работ, чтобы с учетом требований к строительству в водоохранной зоне, провести на данном парковочном пространстве работы капитального характера.

Кроме того, рассматривается возможность расширения проезжей части набережной Дрейера.