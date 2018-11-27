В Туле на набережной Дрейера строят новую парковку
Новое парковочное пространство появится на месте стихийной стоянки.
По поручению губернатора Тульской области Алексея Дюмина проводятся работы по устройству парковки на набережной Дрейера в районе Музея оружия. С просьбой обустроить на месте стихийной стоянки специальное парковочное пространство к Дюмину обратились тульские автолюбители.
Площадь участка составляет 4,5 тысяч кв. метров. Там уже уложен щебень крупной фракции, продолжается выравнивание мелкой щебенкой.
Заместитель главы администрации города Тулы — начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству Алексей Крыгин:
Алексей Крыгин
– В следующем году планируется проведение проектных работ, чтобы с учетом требований к строительству в водоохранной зоне, провести на данном парковочном пространстве работы капитального характера.
Кроме того, рассматривается возможность расширения проезжей части набережной Дрейера.