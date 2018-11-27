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В Туле следователи и оперативники ФСБ проводят обыски у сотрудника МЧС

В Туле следователи и оперативники ФСБ проводят обыски у сотрудника МЧС

Как сообщает региональный СК, речь идет о взятке.

В Пролетарском районе Тулы по подозрению в получении взятки за незаконное бездействие задержаны двое сотрудников отдела надзорной деятельности и профилактической работы Тулы (по Пролетарскому округу) ГУ МЧС России по Тульской области.

По версии следствия, днем 15 декабря 2017 года обвиняемые в помещении одного из кафе в Пролетарском районе Тулы получили взятку в виде алкогольной продукции от соучредителя кафе. За это они обещали не привлекать соучредителя точки общепита к административной ответственности за нарушения правил пожарной безопасности.

Один из обвиняемых — начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, ему предъявлено обвинение.

В настоящее время следователем с участием оперативных сотрудников УФСБ проводятся обыски в жилище обвиняемого, по месту его работы, в его личном автомобиле с целью изъятия предметов и документов, имеющих значение для расследования дела.

Также будет решен вопрос об избрании ему меры пресечения.

В отношении второго обвиняемого — заместителя начальника отдела ранее также было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ.

Следствием установлено, что днем 18 апреля 2018 года обвиняемый в помещении вышеуказанного кафе лично получил от соучредителя данного кафе взятку в виде алкогольной продукции. Преступные действия обвиняемого были пресечены сотрудниками УФСБ. Обвиняемый заключен под стражу.

Указанные уголовные дела соединены в одно производство. В настоящее время установлено, что в исследуемые следствием периоды обвиняемые совершали преступления в составе группы лиц по предварительному сговору.

Возбуждено уголовное дело по статье о взятке, совершенном группой лиц по предварительному сговору (п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ).

сегодня, в 13:29 +1
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