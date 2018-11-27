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Тулу посетят участники молодежного патриотического автопробега

Тулу посетят участники молодежного патриотического автопробега

Маршрут проходит по семи городам-героям и завершится 5 декабря в Севастополе.

С 27 ноября по 5 декабря молодые активисты посетят мемориалы в семи городах, прославившихся мужеством и стойкостью защитников в годы Великой Отечественной войны: Москве, Туле, Воронеже, Ростове-на-Дону, Новороссийске, Керчи, Севастополе.

Автопробег по городам-героям и городам воинской славы стартовал во вторник от столичного Музея Победы. Заместитель директора музея Федор Смуглин передал участникам автопробега капсулу с московской землей для возложения у севастопольского мемориала в День Неизвестного солдата.

В Тулу молодые патриоты прибудут 28 ноября – они осмотрят Тульский оружейный музей, мемориальный комплекс на площади Победы, посетят экскурсию по экспозициям городского военно-патриотического комплекса «Защитники города-героя Тулы», примут участие в дискуссионной площадке «Почтальоны Памяти», которая пройдет в ТГПУ им. Л. Н. Толстого.

В День Неизвестного солдата, 3 декабря, активисты возложат капсулы с землей из городов-участников этой акции к мемориальному комплексу в Севастополе. Это станет данью общей памяти о героях, защитивших Отечество.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:13 −4
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