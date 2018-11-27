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Сотрудники полиции и МЧС выясняют причины пожара в тульском фитнес-клубе: фоторепортаж
Фото Дмитрия Дзюбина

Сотрудники полиции и МЧС выясняют причины пожара в тульском фитнес-клубе: фоторепортаж

Пожар произошёл во вторник утром. Местные жители утверждают, что слышали громкий хлопок.

Напомним, сообщение о пожаре в фитнес-клубе, расположенном на улице Марата, поступило на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» во вторник, 27 ноября, в 5.36 утра. Об этом сообщает пресс-служба тульского ГУ МЧС России.

На место прибыли шесть пожарных расчетов – они справились с огнём за 15 минут. Никто не пострадал. По словам местных жителей, с места происшествия был слышен сильный хлопок.

В результате в помещении выгорела комната размером 2×8 м, повреждены комната площадью 3 кв. м, конструкции перегородок, остекление здания и кровля на площади 10 кв. м. Причина возгорания устанавливается.

В пресс-службе регионального УМВД сообщили, что к выяснению обстоятельств происшествия подключились также правоохранительные органы.

Галерея
Пожар на ул. Марата, Фото: 1
Пожар на ул. Марата, Фото: 2
Пожар на ул. Марата, Фото: 3
Пожар на ул. Марата, Фото: 4
Пожар на ул. Марата, Фото: 5
Пожар на ул. Марата, Фото: 6
Пожар на ул. Марата, Фото: 7
Пожар на ул. Марата, Фото: 8
Пожар на ул. Марата, Фото: 9
Пожар на ул. Марата, Фото: 10
Пожар на ул. Марата, Фото: 11
Пожар на ул. Марата, Фото: 12
Пожар на ул. Марата, Фото: 13
Пожар на ул. Марата, Фото: 14
Пожар на ул. Марата, Фото: 15
Пожар на ул. Марата, Фото: 16
Пожар на ул. Марата, Фото: 17
Пожар на ул. Марата, Фото: 18
Пожар на ул. Марата, Фото: 19
Пожар на ул. Марата, Фото: 20
Пожар на ул. Марата, Фото: 21
Пожар на ул. Марата, Фото: 22
Пожар на ул. Марата, Фото: 23
Пожар на ул. Марата, Фото: 24
Пожар на ул. Марата, Фото: 25
Пожар на ул. Марата, Фото: 26
Пожар на ул. Марата, Фото: 27
Пожар на ул. Марата, Фото: 28
Пожар на ул. Марата, Фото: 29
Пожар на ул. Марата, Фото: 30
Пожар на ул. Марата, Фото: 31
Пожар на ул. Марата, Фото: 32
Пожар на ул. Марата, Фото: 33
Пожар на ул. Марата, Фото: 34
Пожар на ул. Марата, Фото: 35
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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 18:32 +1
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Место
Тулаулица Марата

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