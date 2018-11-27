Сотрудники полиции и МЧС выясняют причины пожара в тульском фитнес-клубе: фоторепортаж

Фото Дмитрия Дзюбина

Напомним, сообщение о пожаре в фитнес-клубе, расположенном на улице Марата, поступило на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» во вторник, 27 ноября, в 5.36 утра. Об этом сообщает пресс-служба тульского ГУ МЧС России.

На место прибыли шесть пожарных расчетов – они справились с огнём за 15 минут. Никто не пострадал. По словам местных жителей, с места происшествия был слышен сильный хлопок.

В результате в помещении выгорела комната размером 2×8 м, повреждены комната площадью 3 кв. м, конструкции перегородок, остекление здания и кровля на площади 10 кв. м. Причина возгорания устанавливается.

В пресс-службе регионального УМВД сообщили, что к выяснению обстоятельств происшествия подключились также правоохранительные органы.