Погода в Туле 28 ноября: снег, гололедица и до -10 градусов
Синоптики обещают пониженное давление и сильный северный ветер.
Согласно данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе сохранится облачность с прояснениями.
Местами небольшой снег (по данным сайта «Метеоинфо», до 1 мм). На дорогах местами гололедица.
Ветер северный, до десяти метров в секунду. Температура воздуха по области ночью – от -10 до -5 градусов, днём – от -9 до -4. Атмосферное давление ниже нормы – 745-750 мм рт. ст.
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