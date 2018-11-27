Погода в Туле 28 ноября: снег, гололедица и до -10 градусов

Согласно данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе сохранится облачность с прояснениями.

Местами небольшой снег (по данным сайта «Метеоинфо», до 1 мм). На дорогах местами гололедица.

Ветер северный, до десяти метров в секунду. Температура воздуха по области ночью – от -10 до -5 градусов, днём – от -9 до -4. Атмосферное давление ниже нормы – 745-750 мм рт. ст.