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Погода в Туле 28 ноября: снег, гололедица и до -10 градусов

Погода в Туле 28 ноября: снег, гололедица и до -10 градусов

Синоптики обещают пониженное давление и сильный северный ветер.

Согласно данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе сохранится облачность с прояснениями.  

Местами небольшой снег (по данным сайта «Метеоинфо», до 1 мм). На дорогах местами гололедица.

Ветер северный, до десяти метров в секунду. Температура воздуха по области ночью – от -10 до -5 градусов, днём – от -9 до -4. Атмосферное давление ниже нормы – 745-750 мм рт. ст.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 07:00 +2
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