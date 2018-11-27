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Юные тулячки одержали победу в полуфинале Первенства России по волейболу

Юные тулячки одержали победу в полуфинале Первенства России по волейболу

Соревнования среди девушек 2002-2003 года рождения проходят в Обнинске.

Накануне, 27 ноября, в Обнинске стартовал турнир по волейболу, в котором принимают участие 6 команд из разных регионов России. Это полуфинал Первенства страны среди девушек 2002-2003 годов рождения. Участвуют команды из Тульской, Московской, Ивановской, Калужской, Тамбовской и Белгородской областей.

В соревнованиях разыгрываются путевки в финальный этап первенства России. Наставник тульской команды Екатерина Осичкина рассказала о выступлении наших волейболисток на турнире.

Екатерина Осичкина

«Все команды равные, каждая хочет выйти в финал, но разыгрываются только две путёвки. Первый матч мы сыграли с хозяйками – командой Калужской области. Выиграли 3:0.  Игра складывалась напряжённо, но девчонки справились и с волнением, и с соперником. Следующий матч пройдёт с командой из Ивановской области».

Соревнования продлятся до 1 декабря. В составе тульской команды выступают Кристина Никитина, Дарья Корбасова, Алина Королева, Ирина Марусова, Ксения Маторкина, Валерия Шарапанова, Наталья Прокопенкова, Амалия Сизова, Маргарита Вербель и Софья Сычева.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 08:35 +4
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