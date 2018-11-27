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Глава Тульской области Алексей Дюмин провёл личный приём граждан
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Глава Тульской области Алексей Дюмин провёл личный приём граждан

По всем поступившим обращениям губернатор поручил провести необходимую работу.

Губернатор Алексей Дюмин провел личный прием жителей Тульской области. Житель села Гранки Кимовского района рассказал, что в населенном пункте идёт замена водопровода и поблагодарил главу региона за содействие в этом вопросе – совсем недавно людям приходилось пользоваться колодезной водой.

Алексей Дюмин подчеркнул, что проведение ремонта находится на контроле министерства строительства и ЖКХ региона. Все работы идут по графику и должны завершиться к 17 декабря. Также в Гранках отремонтируют артезианскую скважину и заменят насосное оборудование.

Еще одно обращение от кимовчан касалось ремонта дороги «Кимовск – Новольвовск», протяженностью 22,6 км. Губернатор отметил, что по его поручению дорога была включена в план ремонта на следующий год. Проект должен быть реализован в приоритетном порядке.

Аналогичное обращение поступило из поселка Птань Куркинского района, в котором проживают около 200 человек. Жители пожаловались на неудовлетворительное состояние подъездной дороги к населенному пункту. В поселке находятся школа, детский сад, фельдшерско-акушерский пункт, туда приезжают жители соседних деревень. Дорога протяженностью более 13 км будет отремонтирован в 2019 году.

Жительница поселка Новогуровский спросила о газификации жилых домов в микрорайоне «Южный». Глава администрации поселка Олеся Незнанова рассказала, что уже разработана проектно-сметная документация, получено положительное заключение государственной экспертизы, выделены деньги. В ближайшее время пройдёт конкурс на определение подрядчика.

Министр строительства и ЖКХ Тульской области Элеонора Шевченко подчеркнула, что строительство газопровода будет выполнено до начала следующего отопительного сезона.

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 22:35 0
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