Глава Тульской области Алексей Дюмин провёл личный приём граждан

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Губернатор Алексей Дюмин провел личный прием жителей Тульской области. Житель села Гранки Кимовского района рассказал, что в населенном пункте идёт замена водопровода и поблагодарил главу региона за содействие в этом вопросе – совсем недавно людям приходилось пользоваться колодезной водой.

Алексей Дюмин подчеркнул, что проведение ремонта находится на контроле министерства строительства и ЖКХ региона. Все работы идут по графику и должны завершиться к 17 декабря. Также в Гранках отремонтируют артезианскую скважину и заменят насосное оборудование.

Еще одно обращение от кимовчан касалось ремонта дороги «Кимовск – Новольвовск», протяженностью 22,6 км. Губернатор отметил, что по его поручению дорога была включена в план ремонта на следующий год. Проект должен быть реализован в приоритетном порядке.

Аналогичное обращение поступило из поселка Птань Куркинского района, в котором проживают около 200 человек. Жители пожаловались на неудовлетворительное состояние подъездной дороги к населенному пункту. В поселке находятся школа, детский сад, фельдшерско-акушерский пункт, туда приезжают жители соседних деревень. Дорога протяженностью более 13 км будет отремонтирован в 2019 году.

Жительница поселка Новогуровский спросила о газификации жилых домов в микрорайоне «Южный». Глава администрации поселка Олеся Незнанова рассказала, что уже разработана проектно-сметная документация, получено положительное заключение государственной экспертизы, выделены деньги. В ближайшее время пройдёт конкурс на определение подрядчика.

Министр строительства и ЖКХ Тульской области Элеонора Шевченко подчеркнула, что строительство газопровода будет выполнено до начала следующего отопительного сезона.