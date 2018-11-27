Владимир Груздев: «Мы выступаем за гуманизацию уголовного законодательства для представителей бизнеса»

Эта инициатива направлена на дальнейшее формирование благоприятного делового климата в стране, сокращение рисков ведения предпринимательской деятельности, а также на создание дополнительных гарантий защиты предпринимателей от необоснованного уголовного преследования.

Предлагается расширить перечень уголовных дел частно-публичного обвинения, включив в него уголовные дела о преступлениях, которые, как правило, затрагивают интересы только потерпевших, не причиняя ущерба интересам третьих лиц и государству.

Запрет на применение меры пресечения в виде заключения под стражу предлагается распространить на лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного статьей 201 «Злоупотребление полномочиями» УК РФ, если это деяние совершено в сфере предпринимательской деятельности.

В соответствии с проектом ФЗ статья 164 УПК РФ дополняется нормой, согласно которой при производстве следственных действий по уголовным делам о преступлениях, совершенных в сфере предпринимательской деятельности, запрещается необоснованное применение мер, способных привести к приостановлению законной деятельности юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, в том числе изъятие электронных носителей информации.

«Деловой и инвестиционной климат зависит в том числе от деятельности правоохранительных органов, - сказал председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. - АЮР последовательно выступает за гуманизацию уголовного законодательства для представителей бизнеса.

В отличие от насильственных преступлений, в экономических составах, предполагающих причинение только материального вреда, должны предусматриваться прежде всего экономические санкции, направленные на возмещение вреда, а не на лишение свободы. Риски ведения предпринимательской деятельности серьезно уменьшатся. Всецело поддерживаем инициативу Президента, только так можно обеспечить рост числа людей, занятых в малом и среднем бизнесе, а это именно то, что нужно стране».

Напомним, Ассоциация юристов России ведет планомерную работу, направленную на формирование благоприятного делового климата в стране. Именно этой тебе были посвящены сессии АЮР на IV Ялтинском международном экономическом форуме, Петербургском Международном Юридическом Форуме, Петербургском международном экономическом форуме и Восточном экономическом форуме.

Помимо этого, эксперты АЮР выступают с содержательными докладами на различных мероприятиях, а руководители Ассоциации участвуют в заседаниях Общественного совета Центра общественных процедур «Бизнес против коррупции» и Экспертного совета при уполномоченном при Президенте РФ по защите прав предпринимателей.